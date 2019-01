Sigvald Tveit (1945–2019) til minne

"Kjenner du navnet "Sigvald Tveit?" spurte jeg min østasiatiske tannlege for noen dager siden. Nei, det var ukjent. "Men kjenner du sangen "Tenn Lys"? Jo, den kjente hun godt. "Det er det største en komponist kan oppleve," sa professor Bjørkvold i sin hilsen til Sigvald da vi feiret hans 69-årsdag: "At alle kjenner hans musikk og ingen vet hvem som har skrevet den, er det største en komponist kan oppleve." "Morgendagens søsken" er en annen slik sang. Begge fra TV-serien "Portveien 2". Senere kom også "Sesam Stasjon". Begge sammen med dikteren Eyvind Skeie. Men allerede i studietiden var Sigvald huskomponist i NRK, og hans navn dukket stadig opp i rulletekstene.

Sigvald drev alltid med musikk. Vi var en aldri så liten guttegjeng i nabolaget da vi var barn. I bursdagsselskapene brukte vi å leke de vanlige barnelekene. Men hos Sigvald var det annerledes. Der fikk vi også en dæsj ekstra kultur i form av høytlesning av gedigen og spennende litteratur ved hans far, eller fortellinger fra en spennende politihverdag.

En gang trodde jeg at jeg hadde komponert en sang "etter inspirasjon av Thorbjørn Egner", sa jeg. Jeg var overbevist om at jeg hadde komponert noe som liknet, men ikke var identisk. Men Sigvald protesterte: "Dette er jo Thorbjørn Egners sang, ikke din." Naturligvis hadde han rett, men slik kan barnesinnet lure en. Det var Sigvald som ble komponist, ikke jeg.

I tenårene hadde han båndopptaker, og sammen med kamerater laget han "radioprogrammer" for "Radio Prestvika" på båndopptakeren, med både sang og musikk og litt av hvert. Han spilte i skolekorpset, og fikk pianoundervisning hos Åse Kayser. Senere gikk han over til jazzpianisten Finn Ralph Andersen, og her fikk han et solid grunnlag for sin senere komponistkarriere.

I 15-16 års-alderen startet vi Frikirkens Ungdomskvartett. Sigvald ble snart vår musikalske leder, og arrangerte også noen av sangene våre. Det var mye tradisjonell sang til møter og gudstjenester, men Sigvald hadde også en note med Negro Spirituals. Så en gang tok vi en råsjangs og sang en av dem på et kveldsmøte i Frikirken. Det var skremmende, for dette var jo en slags jazz, endog på engelsk, inntil da bokstavelig talt uhørt i slike sammenhenger.

Etter møtet kom en sentral person i menigheten og roste oss for sangen. Akseptert! Lettelse! Og rart å tenke på at vi dermed var pionerer for den mer rytmiske musikk i lavkirkelige møter allerede helt i begynnelsen av sekstitallet! I vår kameratgjeng hadde ikke minst Louis Armstrong, Deep River Boys og Golden Gate Quartet en stor plass. I boken om Sigvald, "Strenger av gull", som kom i 2012, kommer det frem hvordan denne tiden med "Ungdomskvartetten" hadde avgjørende betydning for hans senere innsats som musikalsk leder for den berømte "Freedom Quartet" gjennom flere tiår.

På slutten av 60-tallet trengte Frikirkens bibelseminar, LBM, en ny dirigent for sitt elevkor. Jeg foreslo "en ung, dyktig musikkstudent fra Kristiansand som nylig var kommet til Oslo". Men skolestyret kjente ikke sin besøkelsestid, og besluttet i stedet å nedlegge koret. Få år senere startet Sigvald ten-singkoret Angelos i Vestre Frikirke. Med dette koret gjorde han ten-singbevegelsen til seriøs musikk-kultur, og ikke bare lettvint og overflatisk ungdomsmusikk, slik mange på den tiden tenkte.

Etter artium begynte han på matematikkstudiet, men gikk etter en tid over til musikkvitenskap. Der avla jazzmusikeren og beatlesbeundreren sin eksamen med en hovedoppgave om sekvenser hos Bach (1973). Den var nok litt mer voluminøs enn det som var hensiktsmessig for en slik avhandling. Men den gav ham toppkarakter, og fra da av var han knyttet til Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo resten av sitt yrkesliv, men med en bistilling som matematikklærer samme sted.

Ved siden av undervisning, forskning, forfatterskap og enkelte tilleggsstudier, hadde han som kjent en enorm produksjon som komponist og arrangør, og hans musikk ble spilt og sunget fra USA til Kina. Selv anså han seg som en "musikkens håndverker". Musikalsk brukskunst kunne en kanskje sette som merkelapp på hans produksjon. Han hadde ingen ambisjoner om å skrive en symfoni eller strykekvartett eller den slags, betrodde han meg en gang. "For da føler jeg at jeg må ha et budskap," sa han.

Jeg svarte: "Ditt kall er å skape skjønnhet. Noe budskap ut over det trengs ikke. Men det er mer enn grunn nok til å skrive både kvartetter og symfonier." Vel, noen symfoni ble det aldri. Men skjønnhet i massevis. Skjønnhet med mening. Og denne skjønnheten med mening vil fortsette å leve og spilles og synges i uoverskuelig fremtid. Selv om mange sikkert ikke vet hvem komponisten er.

Vi takker Gud og Sigvald for den gaven han var til oss!

