”Det va’kkje mæ som fant på dæi or’ane, det va Knut Aas som sa æ skolle skrive di”, sa jeg irritert til pappa og farfar som humret mildt av ordene som var innbrent i brødfjøla. De kjente begge til min begeistring for god mat, og de kjente nok også til mine begrensede evner i sløyd. Jeg kunne rett og slett ikke fordra sløyd.

Brødfjøla hadde gjennom hele høstsemesteret i 4. klasse blitt behandlet med tilgjort møysommelighet og en god dose kvalitetssomling, bare for å slippe å få ny oppgave av lærer Knut. Rett før juleferien, som så nøye planlagt, gjorde jeg den siste finishen. Med frydefylte hender brant jeg inn en nydelig kombinasjon av tre selvvalgte ord i den finpolerte, flate plankebiten: ”Mat Er Godt!”

Det er ikke så rart at farfar og pappa humret, for nettopp de ordene kan fortelle så mye om hvem jeg var og fremdeles er. Jeg synes faktisk at mat er godt, jeg, på mange måter.

Jul igjen

Julehøytiden nærmer seg nok en gang. Duften av ribbe, pinnekjøtt, fenalår, smultringer, småbakst, risgrøt, riskrem og multekrem. Deilig, fet mat og sosial hygge rundt bordene med storfamilien.

Jeg har mange gode minner knyttet til jul, men det er én jul jeg husker spesielt godt – Den jula ribba tok fyr. Kvelden da mamma ropte med skjærende stemme:”Gunnar!? Ribba brennø! Hjælp mæ! Nå!”. Kvelden da det veltet røyk ut av kjøkkenet og vi knapt kunne skimte den knallrøde kjolen til mamma inne i røykhavet. Hun var helt fortvilet og oppløst i tårer. ”Nei, nå er alt mislykka”, sa hun med et sukk.

Men denne julekvelden ble alt annet enn mislykket. Tvert i mot. Av de bittefå, ubrente, sprøe terningene som var igjen av den svartbrente ribbesvoren, delte vi så hjertelig vi kunne. Ribba ble langt fra perfekt, men det endte med at alle, til og med mamma, lo av hele fadesen. Det ble et herlig måltid og en uforglemmelig julekveld.

Det er jo litt underlig at vi ofte husker de øyeblikkene som ikke var helt perfekte. Mange ganger er det også minner fra den enkle hverdagen som sitter lengst fremme i hukommelsen. Sant å si er det flere enkle hverdagsøyeblikk knyttet til matopplevelser som har satt dype spor hos meg.

Pappas niste

Vi var tre brødre. Ronny, Thoralf og meg. Annen hver helg pakket vi Adidas-baggene og dro til pappa i den lille leiligheten på Moseidmoen. Disse helgene ble det mange og lange kjøreturer. Vi må ha saumfart hver minste krok på Sørlandet med den skranglete, røde Ford Taunus’en hans.

Men da sommermånedene kom, var det turer på sjøen som gjaldt. Pappa hadde nemlig båt også, han! En liten en. Denne lille, åpne jolla med Evinrud 9,9 hesters påhengsmotor brakte oss innom så å si alle øyer og holmer – for så vidt også hvert eneste skjær – som dukket opp i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand.

Været var skiftende. Det gikk fra blikkstille sjø i varmende solskinn til kalde vindkast, bølger, regn, lyn og torden. Noen ganger ble turene lengre enn planlagt, og det var selvfølgelig de gangene det var skikkelig rufsevær. Da ”tødde” vi høylytt om hvem som skulle ligge paddeflatt i båten, bare for å holde bedre på varmen.

Da vi omsider fikk lagt til ved en velegnet, kupert holme, kunne vi nesten ikke vente med å få slengt ut snøret med fiskestanga. Hendene skalv av både kulde og glede da vi en sjelden gang fikk napp og dro fiskene opp på land.

Etter en stund ropte pappa på oss. Det var tid for en matbit. Vi satte oss alle tett i le, og pappa tok frem den røde termosen og det gamle slitte, oransje nisteskrinet av Tupperware. På millimeteren likt helte han varm kakao i koppene våre og delte ut dobbelskiver med et tykt lag av svett nøkkelost og altfor mye smør, sånn at osten sklei på smørlaget for hvert ett eneste tygg vi tok.

Slik var det, hver eneste tur. Bare oss fire, samlet i nuet, med ei niste i all sin enkelhet: Kneipp, smør, nøkkelost og kakao. Men det smakte eventyrlig og varmet mer enn sola som plutselig tittet frem igjen.

Mormors sirupsbrød

Min mormor bodde i indre Ludefladen. Innerst. Hun var meget observant. Av en eller annen grunn var hun alltid på plass i kjøkkenvinduet når jeg nærmet meg. Med sitt permkrøllede hår stakk hun hodet ut gjennom vinduet og smilte.”- Kossen går det? Har du hatt det fint på skolen i dag? Du e vel svolten nå, tenke’ eg?” spurte hun med sin milde stemme på Sandnes-dialekt. Jeg skyndte meg inn, reiv av meg yttertøyet, og der stod hun med sitt rutete forkle i det falma, lille kjøkkenet.

Det var ikke akkurat indrefilet og fløtegratinerte poteter som stod på menyen. Nei, i all sin enkelhet puttet hun to skiver av sitt grove sirupsbrød oppi den brune brødristeren. Mormor bakte nemlig sitt eget brød, riktignok ikke hver dag, for i likhet med andre Rogalandskvinner visste hun å utnytte hver minste smule av et par dager gammelt brød.

Skivene spratt opp av brødristeren - like overraskende hver gang - og raskt smurte hun på et raust lag med godt smør som smeltet umiddelbart, og så en stor ”dæsj” med appelsinmarmelade oppå. Det smakte himmelsk!

Mens jeg spiste, gikk praten lett om de små og store ting. Hun lyttet, delte og stilte nye spørsmål av oppriktighet, og tok hendene mine i sine og klemte litt nå og da. Ja, her ble jeg sett og ivaretatt på den beste måte man kunne ønske seg.

Det er mange år siden min mormor gikk bort, men jeg var så heldig å få mange av disse øyeblikkene med henne, øyeblikk med mat, omsorg og kjærlighet.

Det enkle og gode

Pappas niste

Det enkle og gode

Disse barndomsminnene får meg til å erkjenne at det enkle ofte kan være det beste. Festmat er deilig, men tenk, en liten brødskive med nøkkelost kan også skape de gode opplevelsene. Noen ganger skal det så utrolig lite til for å gjøre den store forskjellen. Det å sitte til bords sammen betyr så mye mer enn bare å spise og få metta si. Mat er ikke bare mat. Nei, mat er faktisk godt både for sanser, samhold og hygge. Ved måltidet oppstår fellesskap og minner, det knyttes sterkere bånd mellom familie og venner.

Så kanskje er det ikke alltid nødvendig å jage etter det ekstravagante, det ”perfekte”. Trolig er det ikke de dyreste gavene og pinnekjøttets grad av eksklusivitet som vil bli husket i årevis fra julen 2017. Det kan kanskje være lurt å minne hverandre om dette, meg selv inkludert, når vi nå går inn i julehøytidsfeiringen atter en gang.

Med ordene jeg den gang brant inn i brødfjøla, ønsker jeg dere alle en riktig God Jul!

Mat Er Godt!

Bjøro Hildebrandt (42) er fra Vennesla, utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har mastergrad i Opera (2008). I 2007 ble han tildelt Erling Kroghs Sangerlegat av Den Norske Opera & Ballett. Han er en folkekjær sanger som opererer innenfor flere ulike sjangrer – noe som bl.a kom til uttrykk i utgivelsen Tricolor (2012) og julealbumet Soldaten og Barnet (2015). Bjøro har vært engasjert en rekke ganger i Kildens produksjoner, både gjennom Opera Sør og Agder Teater, bl.a. i Rigoletto og Skyfri Himmel.