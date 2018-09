Løvetanngranas overlevelsesevne

Løvetanngrana - tenker du. Eller rettere sagt, hva i all verden er det han skriver om nå, den underlige gråsprengte der oppe i skogen? Jo, nå skal du få høre. Der nede ved bekken. Ja, elva i disse dager. Der ved laugeplassen under granene. Like bak furtebua. Der står det altså et knippe med høyreiste grantrær. Midt blant dem er det ei spesiell gran. Den har ikke hatt noe lett liv.

Tidlig, i sin ungdoms vår, antagelig før jeg selv var påtenkt, fikk den sitt første banesår. Den overlevde den tunge snøen eller lynnedslaget eller hva det nå var, men stammen ble delt i to. Dermed vokste det opp som en siamesisk tvilling. To likeverdige ranke stammer. Stod der så ranke og fine, jevnstore med trærne rundt. Inntil en mørk og stormfull aften for noen år siden. Dagen etter, da uværet hadde roet seg og solen atter sendte sine myke og varme stråler ned til oss, så jeg at noe var galt. Noe manglet der blant tretoppene.

Øyvind Andersen

Jeg besiktiget området og fant at den ene stammen lå svartbrent og knekt på bakken. Lynet hadde sørget for det. I tiden etterpå svant den andre stammen også liksom hen. Ble grå og død. Grenene i den øverste deler ble til nakne pinner som stakk ut. Så, her om dagen så jeg det. Den nederste delen av stammen har ennå grønne greiner. På en av de øverste grønne grener stakk det opp noe. Et lite tre. Et lite juletre. Som en liten avlegger står det der. Kunne egentlig passe som juletre for oss til jul, men nei... Det skal få fred for øksa mi.

Tenk hva det treet har måttet gjennomgå. Og hvordan det har overlevd og utviklet nye løsninger og evner til å overleve. Vi kan lære mye av et slikt tre. Om overlevelsesevne. Om å takle motgang. Jeg blir imponert. På samme måte som jeg er imponert over de menneskene jeg har møtt som har taklet motgang, om det har vært sykdom, rus, andre menneskers mobbing og fordommer eller hva det nå har måttet være. Som klamrer seg til livet og finner seg en verdig tilværelse og et liv verd å leve. Et liv med egenverdi og med verdi for andre. Sånt tenker jeg mye på hver gang jeg ser den lille grana på grana.

Les også: En dobbel steingard