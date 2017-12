Hun ble kåret til Årets mandalitt 2017

MANDAL: I begrunnelsen for valget av Årets mandalitt 2017 står følgende:

«Prisen Årets mandalitt har som formål å påskjønne initiativ, tiltak og personlig engasjement som på en særskilt positiv måte bidrar til å styrke fellesskapet og øke livskvaliteten for innbyggerne de siste 12 måneder.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Mandal, og som på en særlig positiv måte har bidratt til økt livskvalitet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen.»

Juryen for prisen er driftsstyret. De har i år enstemmig gått in for å gi prisen til Inger Johanne Stølmacher.

Hun får prisen for arbeidet med å samle dokumentasjon fra Marnar Konfeksjonsfabrikk, som bilder, tegninger, avisutklipp og kjoler. Dette har senere blitt til utstillingen «glamour i småbyen – mote fra Mandal i 25 år».

Utstillingen viste kjoler og drakter designet og sydd ved Marnar Konfeksjonsfabrikk i Mandal i tiårene etter krigen. Utstillingen førte til rekordbesøk på Mandal museeum i sommer, og ikke minst til et fantastisk show på Buen i september.

Som en av forslagsstillerne skriver; «Hun har i løpet av dette året bidratt til å få frem i lyset en viktig del av Mandals mindre kjente industrihistorie og har også gjennom ulike arrangementer for de tidligere ansatte (alle kvinner) vært med å gjenforene disse på en god måte.

Alt dette har gitt grunnlag for en film om historien til Marna konfeksjonsfabrikk AS som samtidig er en god markedsføring av Mandal som by.»

Og videre begrunnelse; «Begrunnelsen er selvfølgelig det store løftet og den en store innsatsen hun har lagt ned for å dokumentere et stykke industrihistorie i Mandal. Mange innbyggere har fått øynene opp for industribyen Mandal, og ikke minst for kvinnearbeidsplassen»

Så tusen takk Inger Johanne for at du gjennom ditt arbeid har bidratt til større kjennskap til en av Mandals viktige industri- og kunstinstitusjoner - og gjennom det gitt oss som Mandalitter en større forståelse og verdsettelse av vår egen kulturarv. Takk for at du løfter frem kvinnekunst og kvinneindustri – som dessverre er underrepresentert i norske museer og utstillinger.