Jeg er invitert av Verftet i Ny- Hellesund til 1. juni å holde et foredrag på Det Kgl Priviligerte Gjestgiveriet om kunstneren Amaldus Nielsen (1838–1932) fra Mandal. Samtidig har Fædrelandsvennen invitert meg til å fortelle om Amaldus Nielsen i Lokalkulturen. Tusen takk til både Verftet i Ny- Hellesund og til Fædrelandsvennen.

Jeg blir alltid så glad når det er snakk om Amaldus Nielsen. Han har betydd uendelig mye for meg. Som hovedfagsstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo for 25 år siden ble jeg oppfordret til å velge ham som tema for avhandlingen. Jeg som var fra Mandal burde vie meg til Amaldus Nielsen, mente Institutt for kunsthistorie.

Seinere ble det en biografi, og med årene en rekke kuratoroppdrag ved norske kunstmuseer. Biografien er trykket i sitt tredje opplag, og jevnlig mottar jeg henvendelser om Amaldus Nielsen og hans kunst. De kommer fra private og offentlige samlinger, ikke bare i Norge, men fra flere land i Europa. Amaldus Nielsen har en sterk og framskutt stilling i norsk kunst.

For omtrent 150 år siden var Amaldus Nielsen, Olaf Isaachsen (1835–1893) og Johan Martin Nielssen (1835–1912) blant kunstnerne som lot naturalismens krav om en sann gjengivelse av naturen lede dem i arbeidet. Øygruppa Ny-Hellesund og områdene rundt, begeistret dem til å male det karakteristiske kystlandskapet i ulik belysning og til flere av døgnets tider. Naturen som motiv, og lyset som medspiller, frembrakte nøyaktige og vitenskapelige gjengivelser – helt i tråd med sannhetskravet til 1880-årenes naturalisme.

Inspirerer også dagens kunstnere

Fra vår tid kan vi nevne kunstnerne Kjell Nupen, Ingrid Juell Moe og Per Fronth, som også har tilknytning til Ny-Hellesund. Skjærgårdslandskapets rike veksling av steinformasjoner, vegetasjon, lys, luft og sjø har inspirert dem til kunstnerisk utfoldelse innen ulike kunstformer. Men naturen i og rundt Søgne har tiltalt kunstnere og forfattere gjennom flere århundrer. Den engelske kunstneren John William Edy besøkte Ny-Hellesund allerede på 1800-tallet og laget flere kobberstikk med motiver derfra. Siden har en rekke andre, både tilreisende kunstnere og lokale kunstnere, hentet inspirasjon og motiver fra det kjente øyriket.

Tilbake til Amaldus Nielsen. Blant hans aller mest kjente verk er Morgen i Ny Hellesund 1885 og Fiskerhjem, Gamle Hellesund 1895 og Renneholmen 1914. Nielsens navn er uløselig knyttet til Ny-Hellesund, og det er derfor naturlig å gi en nærmere betrakting av hans kunstneriske virke i dette sundet.

Godt vennskap med Krag

Da er det egentlig naturlig å starte med forfatteren Vilhelm Krag (1871-1933). Hans navn har også en sterk tilknytning til Søgne og Ny-Hellesund. Krag bodde i Havbugta på Helgøya fra 1917. Her fikk han ro og inspirasjon til diktningen helt fram til sin død i 1933. Vilhelm Krag hadde mange diktervenner; Gabriel Scott, Arnulf Øverland og Nordahl Grieg. Blant malerne var det nok Amaldus Nielsen som sto Vilhelm Krag nærmest.

Amaldus Nielsens vennskap med Vilhelm Krag vokste fram gjennom Nielsens årlige sommerturer til Ny- Hellesund fra 1881. Arbeider fra sundet danner en egen gruppe av hovedverker i Nielsens produksjon. Under et besøk i Ny-Hellesund i 1881 sto han opp en morgen klokka halv fire og malte en studie av sundet badet i et rødlig morgenlys, Morgen i Ny- Hellesund.

Studien ble i 1885 utgangspunkt for et stort atelierbilde med samme tittel: Morgen i Ny-Hellesund. Dette maleriet har en sentral plass i norsk kunsthistorie, og fra maleriet ble kjøpt fra kunstneren i 1886, og gitt i gave til Nasjonalgalleriet i Oslo (Nasjonalmuseet) det året, har bildet blitt et nasjonalt ikon å regne. I 1886 var Amaldus Nielsen blant Norges fremste landskapsmalere. Kunsten hans var høyt verdsatt, både hos publikum og kritikere. Utstillingen som han holdt hos Blomqvist Kunsthandel i Kristiania i august 1909, fikk kunstner, forfatter og kritiker Christian Krohg til å skrive denne anmeldelsen i Morgenposten:

«Amaldus Nielsen kjenner sjøens mangfoldige faser og bevegelser og bølgenes lover, så hans vann alltid går godt. En liten svak bris lar han gjerne blåse henover en eller annen fjord. Hans tone i forhold til luft og vann er så sann som det er mulig å bli, og uten noen gjentakelse fra tidligere. Men man føler denne lille bris, og man hører det sagte sus av de lange, lave bølger, som ikke setter skum. Han ser at akkurat sånn må denne lille bris fylle seilet på båten derute.»

Malte til det siste

Amaldus Nielsen var en anerkjent maler allerede ved begynnelsen av 1880-årene, og hans bilder blir først og fremst forbundet med Sørlandet. Han var opptatt av kystlandskapet og det særegne lyset som oppstår ved kontakten mellom luft og vann, og Sørlandet; ja, det var blant hans kjæreste motiver. Han omtales derfor gjerne som Sørlandets maler og det med rette. Amaldus Nielsen ble 94 ½ år gammel, og han malte til det siste. Derfor finnes det mange verk i hans 70 år lange produksjon. I dag er disse verkene samlet i museer og i offentlige og private samlinger.

Vilhelm Krag har referert en samtale han engang hadde med Amaldus Nielsen. Krag var hjemme hos Nielsen og betraktet de mange maleriene og studiene som Nielsen hadde i atelieret. Foran et av arbeidene utbrøt Krag plutselig:

”Den steinen synes jeg at jeg kjenner. Jeg har aldri sett noget så bedrøvet som den ser ut i ansiktet ...”

” ... De har vel et ansikt hver eneste en”, svarte Nielsen. ” ... tror De jeg slurver når jeg maler et motiv jeg holder av? Å, nei. Naturen har vel et ansikt likeså vel som mennesker. Og disse ansiktene er det jeg maler. Forstår De?

Og det er naturens mange ansikter som opptar Amaldus Nielsen i de følgende årene. Hans evne til å fange lysets spill av subtile nyanser og skygger i landskapet er resultatet av et årvåkent og følsomt sinn. Hans arbeidsmetode kan deles inn i studier, friluftsmalerier og atelierbilder. Han regnes derfor som Norges første friluftsmaler – fordi han malte en rekke bilder helt ferdig utendørs fra 1860-årene.

Bildeserien fra Ny-Hellesund har sin største verdi som eksempel på Nielsens presise registrering av værlagets skiftninger. Sundet er gjengitt i så vel morgenlys- som ettermiddags- og kveldslys, og de forskjellige belysningene har stor innvirkning på landskapet. Her ligger nok den utfordringen Amaldus Nielsen har satt seg. Han ville skille mellom de forskjellige belysningene og vise hvordan de virker inn på fargene i landskapet.