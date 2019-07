Teater = teamwork

BLOGG: Hei dere! Da var det på tide med en ny oppdatering fra oss i Oakland Rain. Vi jobber daglig med prøvene til Fruen fra havet, og har beveget oss fra øvinger i rommene på Kilden opp til scenen utendørs i Fjæreheia. Det er så kult!

I starten gjaldt det å lese gjennom manus rundt bordet, og snakke oss gjennom karakterenes individuelle reiser i denne historien. Det er noe vi ikke er vant med, og det åpnet øynene i forhold til hvordan man forholder seg til karakterenes liv, og hvordan de kom dit de er i historien. Det er noe veldig spesielt i det å dykke inn i en karakters tankemønstre og reaksjoner. Finne ut hvorfor de gjør som de gjør og sier det de sier.

Vi opplever at læringskurven er veldig bratt, på den beste måten. Å komme inn gjennom døra som låtskriver, og få lære hvordan teater foregår på dette nivået er et enormt privilegium som vi verken tar for gitt eller tar lett på. Det er mennesker med enormt stor omstillingsevne, kunstnerisk kapasitet og ikke minst motivasjon som møter oss hver dag på jobb. Det er så utrolig inspirerende!

Første dagen vi dro opp til fjellene var en ny form for sommerfugler i magen. Det ble plutselig så ekte. Det er noe helt spesielt med det amfiet; det gir en følelse av at det du er i faktisk er skrevet av et menneske som har vært der. Levd et liv der. Det er så vakkert! Stort, men samtidig nært. Og når så mange mennesker med høy kompetanse legger inn støtet for at dette skal bli en opplevelse man ikke glemmer, da blir det også noe veldig menneskelig over det hele.

Som oppdatert i avisene, er hovedrollen byttet ut i siste liten – og det er nå Amalie Krogh som står for rollen Ellida. Vi er så imponert og fascinert over evnen til å hoppe ut i det, og har så mye fine samtaler om dette med kunst blandet med å strekke seg etter noe. Det er så fint å få innblikk i andres opplevelser av å jobbe innenfor kreativ næring. Det er så mange paralleller, uansett hvilket virke man har.

Vi har også fått oppleve at i en så stor produksjon er det like viktig å jobbe som et team, som det er når en spiller i band. Dette med energi, humør, villighet til å hjelpe hverandre, utfordre hverandre og ikke minst støtte hverandre. Det oppleves som de viktigste ingrediensene i grunnen.

Dagene går altså i å vandre mellom replikker, backtracks, lydtesting, koordinering i manus og åpen dialog på hvilken retning forestillingen vil. Tove Kragset som vi har spilt inn platen med og som har vært med å utarrangere sangene, har også hatt ansvar for det musikalske som skal spilles sammen med danserne. Yabin Wang fra Yabin Studio er koreograf og har fraktet med seg dansere helt fra Kina; de er helt rå. Det er altså mange ledd som skal fungere sammen, desto viktigere med følelsen av at alle spiller på lag og ønsker et best mulig sluttresultatet.

Albumet i sin helhet er ute på alle plattformer i morgen, 5. juli, og vi er veldig spent! Det er rett før forestillingene settes i gang, og da skal musikken brukes til det aller viktigste: samspill.

