Kulturstipend til Jan Kristoffer Dale og Arne Kjelsrud Mathisen

Stipendet er på 50 000 kroner til hver av mottakerne.

Jan Kristoffer Dale er forfatter. Søker debuterte i 2016 med novellesamlingen «Arbeidsnever» som blant annet ble tildelt Tarjei Vesaas debutantpris, Språklig Samlings litteraturpris og Sørlandets litteraturpris.

En ny roman er under utarbeidelse, og boka handler om to menn fra Froland og Tovdal som deltok på den konføderative siden i den amerikanske borgerkrigen 1861-1865, en historie som for de fleste i Norge er relativt ukjent. Stipendet er tenkt benyttet som reisestipend for å gjøre forarbeid til boken.

Arne Kjelsrud Mathisen er musiker, komponist og produsent. Han er først og fremst trommeslager, men utøver også perkusjon, tangenter, messingblås, vokal og strengeinstrumenter. Han har vært en del av den norske musikkscenen det siste tiåret og spiller og har spilt med «Heroes & Zeroes», «I was a King», «Hanne Kolstø», «Kjetil Grande» og flere kjente musikere.

De siste årene har han også spilt med tidligere medlemmer av Led Zeppelin og R.E.M med flere. Arne Mathisen skriver, fremfører, komponerer og produserer musikk til ulike kunst- og kulturformål. Stipendet ønsker han å benytte til å komponere, spille inn og mikse album for eget soloprosjekt samt komponere ferdig materiale til Heroes & Zeroes 4. album.