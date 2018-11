Kunstverk gitt i gave til Sørlandet sykehus

Historien bak bildet oppsto hjemme hos maleren Tore Haaland (1918–2006) i hans rekkehus i kunstnerkollektivet på Bøler i Oslo. En av hans malerkollegaer, som var syk, mente at hun opplevde bildet som beroligende og lindrende. Haaland som til da ikke hadde villet selge bildet, bestemte da at det etter hans død skulle komme mennesker med behov for lindring og ro, til gode.

Daværende direktør ved Sørlandet sykehus Anders Wahlstedt, som også er psykolog, ble kontaktet og et møte mellom kunstneren og Wahlstedt ble organisert. Endelig har bildet funnet «hjem» til Lindrende avdeling hvor avdelingsleder Ivan Olsen lover å finne et sted der Rolig Hav kan gi lindring og ro til pasienter og ansatte i vanskelige tider i livet.

Litt om kunstneren: Tore Haaland var født i Bergen i 1918. Foreldrene var leger og forskere ved Gades Institutt. Forskergenet beholdt han gjennom hele sitt kunstnerskap i forhold til alltid å ville undersøke og stille spørsmål. Tore Haaland var ofte i opposisjon til det bestående og var en av de drivende kunstnerne i tidsskiftet mellom naturalismen representert ved Henrik Sørensen og datidas «Holmsbumalere» og den nye tiden som strakte seg etter det abstrakte uttrykket hvor fargene, flatene og lyset var det essensielle.

Privat

Samfunnsutviklingen i Norge i årene etter 2. verdenskrig ble ikke som han hadde håpet. Egoismen og kapitalismen ga han ikke mye for og fra å ha vært særs aktiv med sin malerkunst både i Norge, Norden og ute i verden for øvrig, trakk han seg tilbake til sitt atelier i kunstnerkollektivet i Nøklesvingen på Bøler sammen med bl.a. Inger Sitter, Carl Nesjar og Morten Krogh. Etter at Haaland debuterte i Unge Kunstneres Samfunn i 1944, hadde han ingen egen utstilling før i 1955.

Selv om Tore Haalands abstrakte komposisjoner ofte framstår med et sterkt geometrisk formspråk, var han alltid på jakt etter forholdet mellom flatene og fargene. I perioder studerte han også materialers ulike påvirkning på bildenes uttrykk. I 1957–58 deltok han i utsmykningen av Regjeringsbygget i Oslo, der materialet var sandblåst naturbetong. Selv om Haaland hadde sitt fotfeste i den nonfigurative kunsten gjennom olje, akryl og akvarell var fargene og det transparente i uttrykket og deres evne til å skape rom i bildet, som opptok ham. Rommet mellom menneskene, fravær av rommet mellom menneskene, kjærlighet og hat.

I årene mellom 1994 og fram til han døde i 2006, ble han mer og mer opptatt av forurensning og ufred. Haalands bilder er representert på de store galleriene i Norge og Norden for øvrig. Både i Nasjonalgalleriet, Regjeringsbygget, på Radiumhospitalet og i Norsk Hydro i tillegg til et 20-talls andre offentlige rom. Haaland stilte sist ut i Kristiansand Kunstforening i 1986, mens hans siste store utstilling før han døde, var ved Den Frie i København i 2001.

Lørdag 1 desember åpner Holmsbustuene i Holmsbu på Hurum en stor jubileumsutstilling; Tore Haaland – 100 år. Utstillingen står til 27. januar 2019.