Suksess for historiens første Kulturfestivalen Tangen

KRISTIANSAND: –Konseptet ser ut til å slå an hos elevene. Mange er tidlig ute for å sikre seg de beste plassene, sier en fornøyd Synnøve Thomassen, festivalsjef for Kulturfestivalen Tangen 2018.

Det er første gang Tangen videregående skole i Kristiansand arrangerer sin egen kulturfestival.

Men skolen er fra før kjent for å avholde både egne talentkonkurranser og kurs i salsa-dans med innleid kubansk instruktør. Blant mange andre aktiviteter for elevene på Tangen vgs.

–Elevene liker at det skjer noe

Ann Kristin Omdal, som også er aktivitetskoordinator på Tangen vgs, begrunner slik hvorfor det rike aktivitetstilbudet betyr mye for elevene og skolen:

- Det er viktig med et godt miljø. Vi tenker jo at ulike aktiviteter bidrar til å skape trivsel. Elevene blir mer knyttet sammen gjennom slike trivselsaktiviteter. Det er positivt at det er både kulturelle innslag så vel som sport og dans, for å treffe ulike interesser og styrke mangfoldet.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Festivalsjef Synnøve Thomassen bekrefter det:

–Elevene liker at det skjer noe, og de liker å ha noe å samles rundt. Artistene på festivalen, både våre egne elever og andre vi har engasjert, har virkelig levert mye kvalitet på scenen, roser hun.

Egne talenter og innleide proffer

Kulturfestivalen på Tangen vgs blir arrangert i hver lunsj (storefri, midttime) denne uka, fra 11.15 til 11.50. Det er rigget til scene i første etasje, populært kalt «Smultringen», på skolen.

Der blir det fremført både sang, musikk og dans. Mange av skolens egne talentfulle elever har meldt seg på med sine bidrag. Blant innleide artister har elevene kost seg med break-danserne Kingwings Crew og afrobeat-artisten Andrew Ripper.

Se video-opptreden av Natalie S. Nygård her:

Natalie Sørensen Nygård går på Restaurant- og matfag på Tangen videregående skole. På denne videoen synger hun og spiller gitar på Kulturfestivalen Tangen. (Video: Tor Christian Lauvdal og Kjetil Haugland, Medier og kommunikasjon, Tangen vgs)

Gir elevene en talent-arena

Kulturfestivalen Tangen er en videreføring av den rene talentkonkurransen Tangen Talenter, som Tangen vgs arrangerte i mange år.

Kulturfestivalen er ifølge Synnøve Thomassen et «nytt og bedre produkt»:

–Festivalen er et pilotprosjekt for å fortsette å gi elevene våre en arena der de kan vise fram talentene sine, og det store kulturelle mangfoldet vi har på Tangen. Pluss at Kulturfestivalen skal skape interesse for musikk og dans gjennom eksterne artister fra ulike kulturer, opplyser Thomassen.

Vil gjenta suksessen neste år

Hun mener suksessen er så stor at elevene på Tangen vgs vil få oppleve Kulturfestivalen Tangen igjen.

-Ja, det satser vi på at blir til neste år på samme tid, bekrefter festivalsjef Synnøve Thomassen.

Se video-opptreden av dansegruppa K-Crew her: