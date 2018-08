Jeg heier på regnbueflagget!

Da jeg var yngre, stusset jeg ofte over hva som egentlig var greia med Pride og regnbueflagget. Altså, feiring og fest er hyggelig det. Men trenger vi egentlig ikle oss regnbuens farger og gjøre et nummer ut av hvem vi velger å deler livet med? Når anti-Pride-innlegg blir publisert, blir jeg ofte matt og oppgitt. Samtidig skjønner jeg hvor de kommer fra, tidligere delte også jeg noen av deres oppfatninger.

Da assosierte jeg utelukkende regnbueflagg med sex: regnbueflagg - homoflagg - menn som har seg med andre menn - damer som har seg med andre damer - hvordan har de sex? - det var jo ikke sånn Gud tenkte da han skapte mannen og kvinnen - feil - ekkelt - dette vil jeg ikke assosieres med!

Videre tenkte jeg at det er veldig spesielt å flagge for hvilke seksuelle preferanser man har. «Kanskje vi skal ha hetro-pride og lage vårt eget hetroflagg»? Jeg skulle gjerne ønske at vi ikke trengte noe flagg i det hele tatt, men kompis, det trenger vi.

Regnbueflagget omfavner mangfold. Det representerer deg og det representerer meg. Det representerer heterofile, homofile og alle andre legninger uavhengig av etnisitet og religion. Det representerer veien vi har gått, men også veien vi har igjen å gå. Vi feirer kampene som er vunnet, og samler oss rundt at det fortsatt er en vei å gå. Jeg trenger inget flagg for å fortelle verden hvem eller hva jeg elsker. Men jeg trenger at verden behandler meg med likeverd og respekt - helt uavhengig av om jeg er gift med Helle eller Helge.

Jeg trenger ikke din velsignelse for at det skal være ok å være gift med en dame, eller at du advarer meg om at jeg kommer til å brenne i helvete. Takk for omtanken, men dette er en sak mellom meg og min Gud. Jeg trenger ikke «komplimentet» om at jeg er altfor pen til å være homo, eller at jeg nok «ikke har prøvd en skikkelig mann før». Nå vet jeg ikke hvordan det er for heterofile par, men jeg er relativt sikker på at dere slipper å fortelle helt ukjente mennesker hvem som er «mannen i forholdet». (Jeg kan for så vidt opplyse deg om at om jeg hadde savnet en mann i forholdet, hadde jeg gifta meg med en mann. Det er litt det som er poenget når man gifter seg med en dame - man vil ha en dame).

Jeg bytter gladelig bort regnbueflagget mitt mot å kunne adoptere barn på like vilkår som heterofile par. Finner du frem aviser fra fire år tilbake, kan du lese om hvilket spetakkel det var å få giftet seg på Sørlandet da. Vi trenger regnbueflagget for å feire alle små steg i riktig retning, men samtidig for å minne oss på at et forhold mellom en kvinne og kvinne eller mellom to menn fortjener samme respekt og er like personlig og nyansert som et forhold mellom en mann og en kvinne.

Jeg har full forståelse for at du ikke ønsker å være sammen med en av samme kjønn, og inntil jeg (og regnbuebarn som bor utenfor Norges trygge grenser )møter den samme forståelsen tilbake, så heier jeg på regnbueflagget!