Sytti pluss er en merkelig alder

Et vanlig morgenrituale er å sette på kaffetrakteren, dekke bordet til K og meg, ta på støvlene, og gå ut i uthuset etter en tørr høyballe for å fòre villsauene.

Det er to inngjerdinger, så det hele tar om lag en halv time. Etterpå er det å gå inn igjen, sette seg til frokostbordet med havregryn i melk, appelsinjuice og kaffe. Og dagens aviser. Jeg leser Fædrelandsvennen, Klassekampen og Vårt Land, sammen med Setesdølen og Vennesla Tidende som kommer hver tirsdag og fredag. Jeg finner også den rette kanalen på Dab-radioen og hører morgenandakten.

Jeg føler at jeg aldri har hatt det bedre. Morgenen våkner sammen med meg, jeg har tid til å hilse dagen velkommen med en varm tanke, jeg ser lyset komme, svakt og lydløst, som en kjælen kattunge, krype inn gjennom kjøkkenvinduet og fylle rommet med håp og ro.

I februar har jeg vært pensjonist i ni år. Jeg må innrømme: Jeg var spent da kontordøra ble lukket og låst etter meg. En ny epoke i livet tok til. Hvordan ville dette arte seg?

Stikkordet er «tid». Jeg vet at tida er den samme, men det føles ikke slik. Kanskje er det fordi det meste går senere nå, en rekker ikke på langt nær så mye som før. Kroppen er langsommere, blir fortere trøtt. Sinnet må også godtgjøre seg på en annen måte. Men det har det tid til.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Jeg kan gjøre mye av det jeg ikke fant plass til tidligere. Jeg kan bruke kroppen på en saktere og mer vennligsinnet måte. Og sinnet fylles med rolig, kjølig januarlys som finner meg, nær sagt, hvor jeg befinner meg i denne verden av så store muligheter.

Med kaffekoppen i handa rusler jeg opp til skriverommet. PC'en står og venter meg. Bokhyllene er fulle av vennlige bøker. Blanke ark smiler til meg fra skrivepulten. En kjøttmeis hilser god morgen fra skriveromsvinduet. Jeg ser mot Slaktebua, grusvegen har snødekke, vedlaget ser varmt ut selv om jeg vet det fryser. Om jeg går ut og bort til tunbjørka, legger øret inntil stammen, vil jeg ane sevjelyder som hvisker om kjærlighet og håp.

Sytti pluss er en merkelig alder. Jeg er gammel og samtidig ikke gammel. Jeg er full av håp selv om håpet har hvitt hår og støle lemmer. Jeg blir rørt på en sterkere måte når jeg ser unge grantre bøyd under tung snø. Syn og hørsel er svekket, men ikke mer enn at det fremdeles er syn og hørsel i overflod. Og hjertet dunker som det alltid har gjort, og om jeg lytter hører jeg: Kjær-lig-het, kjær-lig-het, kjær-lig-het.

Hele tiden bestemmer jeg meg for å leve. Her. Nå. Tida er blitt hvitere i sekundene, men den er fremdeles tid. Det haster mer og det haster ikke mer. Jeg leter etter meg selv, tror at jeg har kommet nærmere inn på meg enn noen gang tidligere.

Jeg tar en slurk varm kaffe. Januarsola gyller furuskogen på Egredalsbakken. Dagen er blitt 19 minutter lengre og strekker seg som en tenåring som er i ferd med å rødme når han ser ei vakker ung jente med fregner og blått foldeskjørt.