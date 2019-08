NM-vinnere fra Mandal til drill-EM

I juni var Mandal Guttekorps på tur til Larvik og Skien. Formålet for korpset på turen var å heie på foreningens grilljenter, som for første gang skulle stille i NM i korpsdrill. De skulle stille til start i to kategorier, Majorettes traditional junior og Majorettes exhibition junior.

Majorettes traditional er en øvelse med marsjering og drilling i formasjoner etter marsjmusikk og Majorettes exhibition er en blanding av marsjering og dans med drill og formasjoner etter valgfri musikk. Begge startene var fredag 21. juni og jentene var spente. Med guttene på tribunen var pulsen høy.

Irene Lande

Klokka 2030 startet de åtte eldste jentene med Majorettes Exhibition med programmet 24 K Magic, som er et krevende program med mange kast. Kun 30 minutter seinere skulle hele gruppa på 13 i manesjen. Så etter i herdig skifting og frisering var hele gruppa klar for Majorettes traditional med program til Budapest-marsj.

Som siste start fredag kveld ble det en forrykende forestilling men klapp fra publikum underveis, og jentene leverte med glans. Så var det å vente til lørdagen for å få dommeravgjørelsen. På en storslått fest konsert med HM Kongens garde mottok jentene førsteplass i Majorettes traditional og andreplass i Majorettes exhibition.

Irene Lande

Søndag vendte jentene hjem som nybakte norgesmestere med et nivå som gjorde at fikk med invitasjon av Norges Musikkorpsforbund om EM-deltakelse i greinen Majorettes traditional. Sammen med seks andre drilltropper fra Norge, og som den eneste tropp fra Sørlandet, reiser jentene fra Mandal Guttekorps drill til Lignano Sabbiadoro, Italia 9.–14. oktober 2019.

Fra Sørlandet reiser jentene sammen med trener Irene Lande + ledere og noen foreldre. Jentene har jobbet hardt i ni måneder fram til NM samt at de nå har trent i hele sommer og skal trene hardt denne høsten for å gjøre det best mulig i EM.

EM-deltakelse var en bonus vi ikke trodde vi kunne håpe på og en videre inspirasjonskilde for jentene. Jentene gleder seg til mesterskapet og synes det er gøy å konkurrere. Konkurransene gjør dem til flinkere drilljenter i tradisjonell korpsdrill som de gjør sammen med korpset både på konserter og i gata på 17. mai.

Jentene som deltok i NM var: Ragnhild Skjevesland Dahl, Christine Kvanvig, Diana Sarvarsen, Ada Gulowsen Gustumhaugen, Charlotte Holte Ellingsen, Rikke Kristensen, Tuva Johanne Sebdal, Solvor Frivoll, Hilda Udø Pedersen, Maria Hansen, Ingrid Corneliussen, Maia Daasvatn, Frida Amalie Gundersen og til EM er også Silje Marie Loland og Erika Dahl med som utøvere.