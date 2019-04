Nyvalgt sjef for 6000 korpsmusikanter

Årsmøtet i NMF Sør (Norges Musikkorps Forbund region Sør) stemte fram Qvarnstrøm som ny leder da forsamlingen møttes i Sandefjord søndag 31. april. Qvarnstrøm har seks års fartstid fra styret, de siste to som nestleder.

Kristiansanderen har hatt en sentral rolle i korpsmiljøet på Sørlandet de siste 15 år. I tillegg til ulike styreverv, har han også vært festivalgeneral for Sørlandets Musikkfestival i ti år.

Fokus på medlemstall og rammevilkår

Med formannsklubba for hele regionen har han flere fanesaker på agendaen. – Vi ønsker å få til en positiv medlemsutvikling ved å jobbe for et felles samarbeid med kulturskolene. Og at det skal bli bedre og mer likeverdige rammevilkår for korps rundt om i kommunene, for eksempel med tanke på lokaler og instruktører, sier Qvarnstrøm.

Den musikkglade lederen mener korps er en viktig del aktivitetstilbud for barn og unge.

– Det er en livslang hobby med plass til alle. En type hobby som stimulerer til sosialt fellesskap for at det skal fungere og er god læring for unge. Det å lære seg å spille kan gi vanvittig mye glede i livet, sier han.

Kristiansandskorps sanket medaljer

Samtidig med årsmøtet gikk Hjertnesfestivalen 2019 av stabelen. Hjertnesfestivalen, som i år feirer 40-årsjubileum, hadde rekordstort antall påmeldte korps. I alt 54 korps konkurrerte i alt fra klassene voksenkorps, skolemusikkens hovedkorps i 1., 2. og 3. divisjon, til junior- og aspirantkorps.

– Utviklingen har vært kjempebra. Det er et høyere nivå enn bare for ett år siden, både når det gjelder repertoarvalg og prestasjoner, mener regionsjefen.

Som kristiansander kan han også glede seg over fire kristiansandskorps på medaljeplass. I klassen for hovedkorps tok Møvig og Sjøstrand skolemusikk 1. plass i 2. divisjon, mens Randesund skolemusikk kom på tredje. Oddernes Skolemusikkorps fikk 3. plass i 3. divisjon. Randesunds juniorer og aspiranter vant sin klasse. Randesunds hovedkorps og juniorer er fra før av regionsmestere.

Men framover er det mest marsjering og 17. mai som står på dagsorden for korpsene rundt om. På landsbasis har NMF 58 500 medlemmer fordelt på 1600 korps. Det spirer og gror i Korps-Norge.