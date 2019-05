Rullende MS-kafé besøkte Kristiansand

KRISTIANSAND: 30. mai er verdens MS-dag. I den forbindelse drar MS-bussen på turné i Norge for å øke nordmenns kunnskap om multippel sklerose (MS). MS-bussen er en rullende kafé som gir mulighet til å oppleve noen av symptomene på sykdommen. Tirsdag sto bussen på Øvre Torg i Kristiansand, og tok imot politikere, publikum og pårørende.

Mer enn 12 000 nordmenn er rammet av den alvorlige sykdommen multippel sklerose, og antallet øker med over 500 hvert år. Likevel er kunnskapen om MS svært lav. En undersøkelse utført av YouGov på vegne av MS-forbundet og Roche viser at nesten ni av ti nordmenn har ingen eller liten kunnskap om sykdommen. Svært få vet at MS er en hjernesykdom. I stedet tror nesten 80 prosent at det er en muskelsykdom.

Mange symptomer

Tirsdag var MS-bussen i Kristiansand. Kafeen, MSforstått kafé, skal sette MS på dagsorden og gir publikum mulighet til å oppleve noen av symptomene på sykdommen. Stolene er lave og tunge, kaffekoppene er vanskelige å holde og menytavlen blir plutselig utydelig. Fra 10 til 17 tok MS- forbundets medlemmer imot publikum, serverte kaffe og forklarte mer om sykdommen.

MS-forbundet

I tillegg til publikummere og pårørende, kom flere politikere for å gi sin støtte til saken. Blant annet var ordfører Harald Furre innom. Han slo av en prat med Lillian Iversen. Lillian har hatt MS siden 1993.

Har hatt MS i 26 år

– Jeg har hatt MS i nesten en generasjon. Det begynte med tåkesyn på volleyballbanen. Plutselig kunne jeg ikke se ballen. Det var helt uten forvarsel. Etter mange undersøkelser satte de diagnosen, og etter noen år trengte jeg fysiske hjelpemidler. Nå sitter jeg i rullestol, forteller hun, men understreker at redusert førlighet ikke har påvirket livskvaliteten hennes:

– Jeg er fortsatt på jakt, har sovet i lavvo og går på skytetrening. Nå skal jeg til Byglandsfjord og prøve paragliding for andre gang.

MS-forbundet

Lillian synes kaféinitiativet er viktig fordi det øker kunnskapen om bredden av MS-symptomer, siden sykdomsforløpet varierer fra person til person.

– Jeg pleier å si at jeg har MS «fra livet og ned», og mange assosierer MS med å sitte i rullestol. Men mine fysiske utfordringer er ikke fasiten for sykdommen. Sykdomsforløpet er forskjellig fra person til person. Mange havner aldri i rullestol, men sliter med kognitive symptomer som er usynlige for andre. De opplever fatigue, synsproblemer, dårlig balanse, nummenhet og problemer med hukommelse og konsentrasjon. Det er viktig at de blir møtt med forståelse fra omgivelsene sine og får hjelpen de trenger til å leve fullverdige liv, sier Lillian.