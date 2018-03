Debutalbum med gjesteartister i fleng

Albumet Min Legacy har vi snakket om å lage en god stund. Min produsent Bojan Rusitovic og jeg har satt sammen sju låter, og jeg har troen på at alle skal klare å finne minst én låt de liker på albumet. Lytterne får temaer om alt fra tiden i fengsel til den vakre dama i klubblokalet.

Det er lagt mye tid i dette prosjektet og vi har gjort det meste på egenhånd. Noe som gjør det hele mer personlig i mine øyne. Jeg er veldig stolt av å endelig være i mål. Jeg har blandede følelser rundt denne utgivelsen. Noen ganger gleder jeg meg veldig til å vise det frem mens andre ganger er det litt skummelt. Det er jo tross alt et prosjekt som har tatt mange måneder (inkludert netter) å få ferdigstilt. Noen av låtene har jeg lagt mye følelser i også, noe jeg ikke er så veldig komfortabel med.

Men nå gjelder det bare å få vist det frem og ta tingene som de kommer!

Vil gjerne få gi en shoutout til alle som har vært med.

Edw!N har jeg fulgt med på siden vi møttes på Morra di-scenen, sommeren 2016. Vi har lenge snakket om å få gjort noe sammen, så det passa fint å ha deg med på denne!

Damien er en artist som er akkurat som meg. Han gjør det meste på egen hånd og grinder jevnt og trutt! Jeg bare digger refrengene han gjør på norsk. Må takke for to herlige refreng fra den karen her.

Bayaz var jo et must å ta med meg. Han har imponert meg helt siden den første låta han slapp i 2017. Han har virkelig stått på selv om han ikke har sluppet mye. I tillegg er det er jo min lillebror, så jeg er stolt av å ha ham deg på skiva.

Pant har jeg vært fan av siden jeg var en liten drittunge. Har fulgt med på Herreløse siden før jeg i det hele tatt hadde spyttet en linje selv. Det er for meg helt surrealistisk å ha med meg en så proff og rå artist som Pant. Tusen takk for at du hadde troa og ville hoppe på låta!

Antonio har vært med meg fra starten og er andre halvdel av RazAnt-duoen. Det hadde ikke blitt det samme uten å ha deg med på en av låtene. Antonio er også den villeste rapperen Kristiansand har å by på og det er ikke noe jeg sier fordi han er min kompis og broder. Det er straight up!

MIRIVM er den jenterapperen jeg henger mest med fra Bergen og vi har snakket mye om musikken sammen. Hun hadde en lang pause, men endelig kom hun seg på mikken igjen og da var det ikke snakk om noe annet enn å invitere henne med meg på et vers! Stå på MIRIVM, jeg har stor tro på deg.

Flexi Aukan fikk jeg øynene opp for da han slapp Si ingenting-remixen. Jeg har også fulgt litt med på Tredjestanden, men han overbeviste meg skikkelig med den remixen. Han slapp også albumet Løslatelsen og jeg hadde en tekst som passa fint til det temaet. Så jeg måtte nesten bare sjekke om han hadde mer å si om det. Fett å få deg med på Cella Mi!

Janina Dreshaj er kusina til en kompis av meg. En ung og kjempedyktig sangerinne! Hun har ikke spilt inn noe tidligere, så det her blir første låta hun er med på. Jeg håper virkelig på å høre mer fra henne i fremtiden.

Hansen har også lagt ned et vers. Han overrasket meg veldig på det verset her! Han spytter skikkelig tight på låta. Et veldig fett samarbeid. Hansen er ikke bare en rap-kollega, men også en av mine nærmeste venner, derfor er det veldig gøy å ha ham med på albumet.

Mauri er en kompis av produsenten. Kan ikke si så mye mer enn at han leverte et virkelig fett refreng på låta Mamacita. Låta hadde virkelig ikke blitt den samme uten deg, Mauri! Takk for et flott samarbeid.