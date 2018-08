En flyktnings tanker om Norge

Noen nordmenn tror at Norge for oss flyktninger bare handler om penger. Det er ikke sant. Norge er en stor ting for oss: Det er fred, følelse av tilhørighet, det er rolig uten våpen.

I sommerferien reiste jeg til Nederland, og alt var kjempekoselig. Jeg hadde vært der to uker, men det skjedde noe på den siste dagen. Jeg savnet nabolaget i Norge, huset mitt, og senga mi.

Jeg savnet nærbutikken, folk som snakker norsk som forstår meg, jeg savnet Norge like sterkt som jeg savner Syria. Kanskje fordi flyktninger frykter hjemløshet. Derfor liker de det nye hjemmet sitt raskt.

Privat

Jeg husker den siste dagen i danskebåten. Min datter på fire år spurte meg: Skal vi reise hjem nå? Jeg svarte: Nei, Syria ligger veldig langt fra Norge. Hun fortsatte: Jeg mener Norge, mamma. Jeg smilte og fortalte henne: Ja, vi skal til Norge nå.

Jeg følte meg veldig glad. Våre barn er en del av dette samfunnet og det er veldig greit. Da jeg kom tilbake til Kristiansand, begynte jeg å gråte. Hver norske person som sto på veien eller på stranden var en del av familien min. Jeg følte meg komfortabel, og jeg var i Nederland som utlending og ble lettet da jeg kom til Norge. I dag vil jeg bare si: Takk Norge, takk norske mennesker.

Dette innlegget er skrevet syreren Haya Tourkou (24), som bor i Vennesla. Hun blogger allerede for flere arabiske aviser. Les mer om henne her.