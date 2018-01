Dansefest med 500 ungdommer i kirka

KRISTIANSAND: Neon Feather er en DJ fra Charlotte i USA som ble flydd inn for å avholde gratiskonsert for ungdom i Kristiansand forrige fredag. 500 ungdommer tok helt av på dansegulvet i trygge og gode omgivelser. Initiativtakerne og arrangører er ungdomsarbeidet ”Loftet” i Randesund Misjonskirke.

Benjamin Åvitsland, Aavitsland Media

–Vi ønsker å være en menighet som står med åpne armer og ønske alle velkommen – uansett hvem du er og hva du tror på. Vi forhørte oss med ungdommer i målgruppa for å finne ut hva de hadde lyst til å oppleve, og vi landet på å lage en gratis EDM-konsert (electronic dance music) for ungdommer. Vi har med oss fantastiske sponsorer og en haug av frivillige medarbeidere som gjør dette mulig, sier Rolf Henrik Karlsen, en av hovedlederne for kvelden.

– Vi er utrolig stolte over å ha laget et arrangement hvor ungdom kan ha det gøy i trygge, gode og rusfrie omgivelser og skape gode minner med vennene sine. Hovedbudskapet vi ønsket å formidle er at Jesus er personlig og elsker ungdommene som de er.

– Vi opplevde at det kom folk fra hele Kristiansand. Det høres kanskje litt merkelig ut at det arrangeres EDM-konsert i en kirke, men dette var virkelig fantastisk! Ingenting er så fantastisk som å se så mange ungdommer ha det gøy sammen! Vi tror dette er en kveld ungdommene kommer til å huske i lang tid – noe ihvertfall vi kommer til å gjøre! Vi kunne ikke håpet på en bedre kveld.