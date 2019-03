Nostalgilåven i Eiken på musikkkartet

EIKEN: Det som begynte som en liten hobby er i ferd med å bli noe langt mer populært. Bilklubber og turistbusser legger opp turer med Nostalgilåven som reisemål.

Primus motor Nils Oskar "Nissen på Låven" Linjord har den siste tiden satset mer på musikalsk underholdning som passer tidsepoken.

Flere verdensartister har spilt på låven hans. Sist høst holdt "The Queen of Rock’ n Roll", Linda Gail Lewis (søstera til Jerry Lee Lewis, som blant annet har spilt inn plater med Van Morrison og Stephen Ackles), med band en fullsatt konsert som ble en kjempekveld for dem som var der.

Som Nils uttrykte i etterkant, "Hele bygda er blitt Linda-fans". Hun kommer tilbake i juni og prognosen peker mot utsolgt.

Lørdag 16. mars var det igjen storfint besøk på gården. Fra England kom Phil Haley and His Comments direkte fra morgenflyet på Gardermoen.

Et av verdens beste innenfor 50-tallstradisjonen, som har turnert i Europa, USA og Russland en rekke ganger.

Publikum fikk oppleve autentisk god gammel rock’n roll, både visuelt, lydmessig og ikke minst " akrobatisk ", bassisten brukte sitt instrument nesten som turnlegenden Åge Storhaug svingte seg i skranken.

Siste uke i april inviterer familien Linjord til ny konsert, denne gang en Johnny Cash-tribute med duoen Dyess.

Og ifølge Sjefsnissen på Nøkland kan det bli flere spennende begivenheter fremover.