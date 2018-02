Medbrakt alkohol i russetiden

I senere tid er det blitt slik at på mindre russtreff og kroer er det ikke lov til å med egen alkohol, men på landstreffet er det lov å ha med alkohol opp til 21 prosent.

Førde kommune er en av nylige steder som har sagt ja til å ha med medbrakt alkohol på russetreff. Her på Sørlandet er det fortsatt strenge regler om at det ikke er lov til å ha med medbrakt alkohol.Ved inngangen er det nøye sjekk og på større treff (Sørlandstreffet) kontrolleres vaner og busser også.

Vi intervjuet to personer som har vært russ med et mellomrom på fem år for å høre om forskjellene.

Hadde dere lov til å drikke medbrakt alkohol?

- På kroene fikk vi ikke lov til å ha med oss medbrakt alkohol. Dette er på grunn at arrangøren skal ha kontroll over at du ikke drikker mer en 21% eller drikker for mye. Men på landstreffet kan man ha med seg alkohol så lenge det ikke er på glassflasker eller over 21%, sier Tobias Malvig (19), som var russ i 2017.

– Ja, både i russetiden generelt og på alle treff var det lov med medbrakt alkohol. Det hendte at vi gikk og kjøpte alkohol for å ta russeknuter i skoletiden hvis vi hadde fritimer, selv om dette ikke ble godtatt av lærerne. Den gang tror jeg det var mer åpenhet for å drikke alkohol på både russetreff og generelt i offentligheten så lenge vi oppførte oss, enn det jeg tror det er for dagens russ. Jeg tror det er viktig å ha rammer rundt russen, men at de samtidig får lov til å oppleve hvordan det er å være russ, så lenge alle er snille mot hverandre, sier Lilly Nilsen (24), som var russ i 2012.

Politiets rolle

Vi tok kontakt med politiet og snakket med Wenche Mosvold der. Vi spurte om det er store problemer de dagene det er russekro og hun svarte følgende:

– Det kan være av og til, men ellers går det kjempefint.

Vi tok også opp om det var mye utrykning, men det hadde hun ingen konkrete svar på fordi det ikke var hun som satt med disse statistikkene.

Vi spurte også om russen ofte blir satt i varetekt, og fikk følgende svar:

– Vi tar nesten aldri inn unge under 18 år i varetekt. Det kan være de blir tatt inn av politiet og får en bot, eller må inn til avhør. Noen kan bli inn for å ha blitt tatt for å røyke hasj eller gjøre dumme ting, men de blir sjeldent satt i varetekt.

Ble politiet ofte innblandet?

– Jeg la ikke merke til at politiet ble innblandet. Som oftest kom de innom kroene for å se at alt gikk bra og at det ikke var noen regelbrudd, sier Tobias

Ble politiet ofte innblandet? – Nei, eneste gangen politiet kom var under russedåpen på Odderøya. De ville bare se at alt var ok og be oss om å rydde etter oss. Vi ble aldri kastet bort selv om vi drakk alkohol offentlig, forklarer Lilly.

Kostbart

I russetiden blir det ofte brukt mye penger på russeutstyr, buss/van og russepass. På VG debatt er det flere som forteller at de setter av et budsjett på 10.000-15.000 kroner. For veldig mange har alkohol en høy prioritering i russetiden. Alkohol er ikke en billig drikkevare og prisen er enda høyere på offentlige steder eller arrangementer, ofte ligger prisen på 60-70 kroner for en cider. Siden det er forbud mot medbrakt alkohol ,vil utgiftene øke dersom folk skal kjøpe drikke på kroer eller russetreff.

Vi spurte Tobias og Lilly om de synes det var verdt å bruke mye penger på alkohol.

– Jeg vil personlig si at det ikke er verdt å bruke så masse penger på alkohol for å ha det gøy. Samtidig har du ikke lyst til å være den tullingen som ikke drikker på en fest, sier Tobias.

– Det er nok forskjell på hva den enkelte mener om "mye penger", men alt i alt når man ser på kostnader generelt i russetiden så synes jeg ikke det var mye som gikk på alkohol. De pengene som ble brukt på alkohol var definitivt verdt det. Jeg hadde ingen van/bil, så det er klart jeg sparte mye penger på akkurat det. Alt i alt er jeg glad for at jeg hadde mulighet til å bruke pengene slik som de ble brukt, sier Lilly.

Helsesjekk

Det blir mange spørsmål i løpet av russetiden. De lurer på om ting de gjør virkelig er verdt det. Russen er utsatt for blant annet kjønnssykdommer, voldtekt og noen få tilfeller av alkoholforgiftning. Etter et intervju fikk vi svaret på at russen faktisk ikke er spesielt utsatte, i motsetning til hva mange tror.

Vi intervjuet Aina Kjær, som er helsesøster ved Helsestasjonen for ungdom i Kristiansand for å få oversikt på hvordan det er på helsestasjonen. Hun svarte følgende:

– I 2017 hadde de vi i overkant av 7000 konsultasjoner. I tillegg har vi alle de som kommer for å få HPV-vaksinen. Jeg kan ikke si at vi har en spesiell markant økning i russetiden.

Hun legger til at det er en del russ som er inne og tester seg for klamydia.

Eks-russ Lilly Nilsen har sine tanker om hvordan alkoholforbudet kan påvirke russen til å gjøre andre ting:

– Det drikkes mye alkohol og om ikke russen får ha medbrakt alkohol, kan det ende opp med at de drikker fortere og mer før de går på treffene ettersom det som regel er dyrere å kjøpe alkohol ute enn på butikken.

Dette kan igjen føre til økt fyll blant russen, som kan være veldig farlig. I verste tilfelle kan vi ende opp med mer skader, voldtekt eller kanskje det kan gå så ille at liv går tapt som følge av at mye alkohol blir inntatt på en kort periode.

Artikkelforfatterne er elever i 1. klasse media og kommunikasjon ved Akademiet Kristiansand