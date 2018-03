Petter Hangeland fikk Vilhelm Krag-prisen

KRISTIANSAND: På årsmøtet i Vilhelm Krag-selskapet ble denne prisen delt ut for 12. gang. I statuttene står det at prisen kan deles ut til den eller de som går i Vilhelm Krags fotspor eller driver formidling i Krags ånd, samt gjør en spesiell innsats for å fremme interessen for Sørlandet og sørlandsdikteren.

Juryen har også dette året bestått av tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen som leder, tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard, amanuensis ved UiA Oddbjørn Johannessen og forlagsredaktør i Bokbyen forlag Jan Kløvstad.

Det var Ann-Kristin Olsen som delte ut prisen og leste juryens begrunnelse. Denne gang skulle prisen gå til en ekte «gadas gutt» - Petter Hangeland - blant annet for sitt engasjement i byens teaterliv gjennom mange år, så det er ikke for ingenting at han er æresmedlem i «Det dramatiske Selskab».

Han har også skrevet sanger og prosatekster i ulike sammenhenger, særlig til revyer og musikaler. Sammen med Asbjørn Arntsen har Petter Hangeland vært medforfatter til «Den store fellesbasaren». I 2002 vant han en sangtekstkonkurranse i NRK med den flotte sangen «Ville tulipaner».

Da han i fjor fylte 70 år satt han opp revyen «Petter å di» med egne tekster og vi husker med glede hans «Åffer spiser di’kke mere komper». Som Vilhelm Krag var, er også Petter Hangeland en reiseglad herremann. Hellas og Lesbos er blant hans favoritter, men han har også vært reiseleder både til Kambodsja og i Setesdalen.

Byens sangkor har også hatt nytte av sangstemmen hans og vi kan nevne «Sølvstrupene» og «Domkoret». Juryen trengte ikke lang tid for å enes om hvem som burde få Vilhelm Krag-prisen denne gang og mente at Petter Hangeland passet fint inn sammen med tidligere prisvinnere som er: Bragdøya Kystlag, Gunvald Opstad, Helene og Ivar Bøksle, Kristiansand Kammerorkester, Jostein Andreassen, Sturla Ertzeid, Ole Geir Feste, Dag Ernst og Randi Berge Wandrup.

En synlig overrasket og glad Petter Hangeland takket for prisen som består av et diplom, samt en sjekk.