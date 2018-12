Kulturprisen til Setesdal Spelemannslag

Setesdal Spelemannslag dekker særlig kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle og har et stort geografisk nedslagsfelt. Spelemannslaget står for en utrettelig innsats for tradisjonsmusikk og –dans fra Setesdal.

Organisasjonen har både profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvere innenfor kunstfeltene, og har vært avgjørende for opplæring og videreføring av folkemusikken fra området til nye generasjoner, blant annet gjennom å holde kurs innen dans, kveding, hardingfele og munnharpespill.

Organisasjonen har vært en viktig aktør for innsamling og formidling av den immaterielle kulturarven i Setesdal og arbeidet mye for å skape godt nok grunnlag for en UNESCO-søknad for å få setesdalskulturen med kveding, spilling på fele og munnharpe og gangardansen inn på UNESCOs verdensarvliste for immateriell kulturarv.

I arbeidet deres har kappleikene alltid hatt en dominerende plass. Kappleikene er viktige arenaer for utøvere av tradisjonsmusikk og –dans, og samler både utøvere og publikum. I dag arrangerer de hvert år Setesdalsfestivalen i tillegg til en rekke konserter med mer i løpet av hele året.

Medlemmene i Setesdal Spelemannslag har vært viktige nøkkelpersoner for innsamling og formidling av den immaterielle kulturarven i Setesdal. De har vært kulturbærere som bl.a. NRK har benyttet for å samle inn materiale til folkemusikkarkivet sitt, og har vært avgjørende for opplæring og videreføring av folkemusikken fra området til nye generasjoner.

Dette har bidratt til at folkemusikken i Setesdal er tatt godt vare på og dokumentert i ulike former. I de senere årene har spelemannslaget hatt stor suksess med «Folkemusikkpub» der den gamle selskapsleken «å stevjast» har fått en ny renessanse.

Spelemannslaget har også vært viktige aktører for å skape ny aktivitet på Sylvartun og har dette lokalet som møtested.