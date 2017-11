UiA feirer nyslåtte doktorer

KRISTIANSAND: Alle de nyslåtte doktorene fikk diplom og blomster. Her er det Gro Frivold som får hilsen fra rektor Frank Reichert og viserektor Stephen Seiler. Foto: Olav Breen.

– Gratulerer til alle nye doktorer. Det er en stolt rektor, på vegne av et stolt UiA, som hilser dere i dag. Å gjennomføre en doktorgrad er et stort løft. Vi takker dere for innsatsen dere har lagt ned for finne ideen, gjennomføre arbeidet og forsvare graden, sa rektor Frank Reichert i sin hilsen til doktorandene.

Han vektla at en doktorgrad innebærer både ansvar og frihet. Ansvar på vegne av forskningen til å opptre objektiv, kritisk og reflektert.

– Doktorgraden er en tittel som gir anerkjennelse over alt, sa Reichert.

Stor bredde

Det er doktorer fra alle fakulteter på UiA som feires denne dagen, og det er stor bredde i forskningen (se egen liste over alle sammen nederst i artikkelen). De nyslåtte doktorene fikk diplom og blomster og det var mange glade ansikter som fikk fortjent applaus fra kollegaer, familie og venner i salen.

– Det har vært en lang vei, og nå er jeg veldig glad for å ha en ferdig doktorgrad, sier Vimala Nunavath fra Fakultet For teknologi og realfag.

Hun er opprinnelig fra India, men har tatt sin master og nå sin ph.d. ved UiA. Hennes doktorgradsarbeid har tittelen ”Model-driven Data Integration for Emergency Respons” og handler om behandling av data i forbindelse med nødssituasjoner og katastrofer. Nå arbeider hun som seniorresearcher i UiAs Senter for kunstig intelligens (CAIR).

Glad og lettet

– Det er både en god følelse og en stor lettelse, sier Knut E. Karlsen.

Han har tatt sin grad på Fakultetet for humaniora og pedagogikk. ”Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901” er tittelen på hans arbeid. Med Karlsens doktoravhandling har vi for første gang fått en samlet framstilling av språkbruken til de som skrev landsmål mellom 1870 og 1901.

Karlsen arbeider som seniorrådgiver i Språkrådet, og er klar på betydningen av doktorgradsarbeidet.

– Det handler om språket vårt, det viktigste kommunikasjonsmiddelet vi har, sier han.

– Plutselig er det over. Det har vært en lang prosess, nå føler jeg nesten på en tomhet, sier Irfan Irfan fra Handelshøyskolen på UiA.

Han disputerte i august med avhandlingen ”The Learning Impact of Offshore Outsourcing on Developing Economies Suppliers (DESS)”. Han har studert samarbeidet mellom multinasjonale selskaper I Vesten og bedrifter I Pakistan.

Lagarbeid

– Våre stipendiater er viktige for våre forskningsaktiviteter, og det er gledelig å se veksten vi har i antallet doktorgrader, sier Stephen Seiler, viserektor for forskning, som også retter en takk til teamene rundt den enkelte doktorgradsstipendiat.

– Et ordtak sier at “It takes a village to rise a child”. Det er litt av det samme for en doktorgradsstipendiat. Stipendiaten gjør selvfølgelig den tyngste jobben, men det er et team av kollegaer, forskningsgrupper, veiledere og familier som står bak og støtter, sier Seiler.

De gode spørsmålene

De nye ph.d.-kandidatene fikk også en hilsen fra Robert Quinn. Han er executive director i Scholars at Risk, et internasjonalt nettverk av over 500 institusjoner innen høyere utdanning som arbeider for å beskytte akademisk frihet.

– Verden er mer kompleks enn noen gang. Derfor trenger vi akademikere som kan stille de gode spørsmålene og som kan hjelpe oss å forklare kompleksiteten, sier Quinn.

