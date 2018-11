Orgel-nerd i Lykkeland

Jeg har vært på orgelkonsert i Stavanger. I det store konserthuset som har et orgel, et stort et. Konserten varte i ni timer og programmet var alt den franske komponisten Olivier Messiaen (1908-1992) har skrevet for orgel. Det er ganske mye. Derfor tok det ni timer. Konserten begynte klokka 15 lørdag 17. november og varte til 24.00 den samme dagen, eller sånn på randen til den neste. Sammen med meg var drøyt 350 andre publikummere. Dermed kunne jeg konkludere med at det fins flere orgelnerder enn meg i dette lykkelandet.

Ja, jeg har likt orgelmusikk egentlig hele mitt liv. Det begynte da jeg som femåring var brudesvenn i bryllupet til min fars kusine i Mandal. Organisten spilte bryllupsmarsjene av Mendelssohn og Wagner på det som i dag er et orgel av historisk interesse i Mandal kirke, installert i kirken i 1923 og levert av firmaet Sauer i Tyskland. Det samme firmaet hadde da levert orgler til Berliner Dom, Bremer Dom hvor instrumentet er i full funksjon i dag, og Thomaskirche i Leipzig. Til jul det året, 1954 tror jeg, ønsket jeg meg en grammofonplate med de to bryllupsmarsjene, og det fikk jeg. Denne bakkelitplaten med 78-hastighet ble spilt til den var helt utslitt.

Praktfull konsertsal

Det er forskjell på å like orgelmusikk og å være orgel-nerd. Nå er jeg kommet ut av det skapet også. Ja, jeg er orgel-nerd. Orgelmusikk er noe av det beste jeg vet. Jeg lærte litt orgelspill i tenårene, blant annet av Sløgedal i domkirken og av Reidun Kråkenes i Vågsbygd kirke. Men at jeg skulle bli så mye nerd at jeg reiser ens ærend til Stavanger for å høre Messiaen Complete – det trodde jeg ikke for noen år siden. Min reise til Stavanger og Lykkeland denne helgen midt i november styrket min identitet.

Lykkeland er Norge etter «oljå». Og Lykkeland er selvsagt hele landet. Men i tv-serien er det Stavanger som er i sentrum. Byen fremstilles som en av Norges fattigste i serien, før oljefunnene endret alt. Et av symbolene på byens rikdom i dag er det flotte konserthuset. Kristiansand har fått sitt store teater- og konserthus Kilden, som også er et symbol på rikdommen i Lykkeland. Men selv som kristiansander og stolt over Kilden, må jeg innrømme at Stavangers konserthus er enda flottere enn vårt, i alle fall hvis vi snakker om konsertsalen. Og den konsertsalen har fått sitt orgel, i motsetning til Kildens konsertsal, der orgelhuset fremdeles er en tom firkant på veggen bak orkesteret, markert med sorte lameller. Men så er jo ikke Kristiansand noen oljehovedstad heller.

Emil Otto Syvertsen

Messiaen Complete var programmet. Altså – en ni timers konsert med alt det Olivier Messiaen har skapt av musikk for orgel. Messiaen lar seg ikke kategorisere. Hans musikk er musikk av Messiaen. Han utviklet sine egne skalaer og egne rytmesystemer og skapte en musikk det er umulig å videreutvikle uten at det høres som etterligning. Mens vi satt der i den store konsertsalen i Stavanger, i løpet av de ni timene hele 350 mennesker i alle aldere, ble jeg mer og mer fortrolig med denne musikken.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Han gnurer disharmoniene, vrir og vrenger til det nesten gjør vondt, og når så endelig en lang og sterk dur-akkord nås til slutt, da er det som en åpenbaring av skjønnhet og velde. Han var en mystiker, og alle orgelverkene relaterer til den katolske tro og mysterium. Likeledes var han fugleelsker, ornitolog, og stadig dukker fuglepip og fugleskrik opp i orgelmusikken, noe de sju forskjellige internasjonalt kjente organistene fikk fram med fabelaktig registrering på dette konsertsal-orgelet som har så mange muligheter.

Europeisk toppklasse

Stavanger konserthus har egen organist og ansvarlig for produksjoner med dette instrumentet, Nils Henrik Asheim. Han hadde hentet noen av Europas ledende organister til å gjøre Messiaen Complete: Jennifer Bate, Thomas Ospital, Lidia Ksiazkiewicz, Kåre Nordstoga, Thomas Lacote, James McVinnie og Colin Mark Andrews. I tillegg spilte Asheim selv.

Emil Otto Syvertsen

Men det var ikke bare spill. Det var lyssetting i konsertsalen, etter Messiaens anvisninger, han var nemlig også en slik som kombinerer lyd og musikk med synsinntrykk. I den mindre salen, egentlig bygd for rockemusikk og den slags, ble orgelet perfekt gjengitt i høyttalere, mens rommet var rigget med skiftende lys. Her kunne man ligge på gulvet, finne en sacco-sekk, hvile i en hengekøye, beundre noen kunstinstallasjoner, og rommet ble flittig benyttet.

Once in a lifetime

Jeg sovnet nesten ved siden av en hyggelig Stavanger-dame, og da jeg rykket til, spurte hun om jeg sovnet? Ja, jeg gjorde visst det. Va de-kje deiligt, spurte hun, hvilket jeg bekreftet. Restauranten i konserthuset hadde Messiaen-meny og åpent hele tiden, fra 15 til 24. De 350 som fikk oppleve hele eller deler av arrangementet fikk en en-gang-i-livet-opplevelse. Messiaen Complete har visstnok aldri vært gjort på denne måten før. Og jeg hørte det surret i publikum på slutten – once in a lifetime – var det flere som sa.

Ingrid Karine Syvertsen Myklebust

Som orgel-nerd i Kristiansand har jeg engasjert meg både i den komiteen som for noen år siden skulle skaffe domkirken et nytt orgel, og i den komiteen i domkirken som siden det nye Klais-orgelet kom på plass i 2013, har arrangert en rekke orgelkonserter på instrumentet som av mange betegnes som ett av Norges desidert beste instrumenter i sitt slag, velegnet både til gudstjenestespill og til konserter. Men vi er få orgel-nerder i Kristiansand. Det er vanskelig å opparbeide et publikum. I Stavanger har de fått det til, bedre i konserthuset enn i den prektige domkirken fra middelalderen. Men vi holder på, i håp om at mange etter hvert vil oppdage at også domkirken er en del av kultur-aksen i Kristiansand.