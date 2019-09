Full speed ahead mot Sound of Music-premiere

BLOGG: I skrivende stund er jeg i gang med siste uka mot premiere på «Sound of Music» på Folketeateret. Vi har prøver på dagtid og prøveforestillinger hver kveld frem mot premiere på fredag 6. september.

Det har vært ekstremt hektiske dager med prøver fra morgen til kveld, seks dager i uka. Nå begynner det endelig å ta form og vi begynner å bli publikumsklare.

I tillegg skal jeg begynne å undervise i sang på et nytt sted og jobber iherdig med utgivelse av juleplata jeg har spilt inn. Og etter årevis med mailing og håping har jeg kommet meg inn i dubbing-verden. Jeg har fått en hovedrolle i en ny Disney Junior-serie og allerede spilt inn ni episoder og flere sanger. Det føles så surrealistisk, for dette er noe jeg har drømt om i årevis og som har føltes komplett uoppnåelig. Når serien er offentliggjort skal jeg legge ut klipp!

Sound of Music

De siste ukene har alle de tekniske skiftene og kostymeskiftene kommet på plass. Jeg skifter åtte ganger i løpet av forestillingen, to av dem er hurtigskift på ca 50 sekunder, og gjør også et hurtigskift på en kollega. Da er det ikke mye rom for feil sko og nøling, og vi får masse hjelp fra både maskører og påkledere i hurtigskiftene.

Og i år er jeg også med på noen sceneskift, og det syns jeg er veldig gøy for da føler jeg meg som en av gutta! Hihi. Under konserten i 2. akt skal hele Von Trapp-huset, som er i fire store deler, skyves bort i riktig rekkefølge. Da løper alle nonnene og de guttene som er ledig og hjelper teknikkavdelingen. Dette skiftet er på rundt fire minutter, så alt må times og tilrettelegges.

Privat

I Sound of Music spiller jeg tjenestepike, festgjest og Søster Sophia, en av nonnene i Lundberg Klosteret. For noen uker siden fikk alle vi som spiller nonner i castet lov til å besøke Lunden Kloster i Oslo. Vi satt sammen med Abbedissen og fikk kjeks og kaffe og hørte henne fortelle om klosterlivet og stilte alle de spørsmålene vi kunne. For en fantastisk kul dame. Hun fascinerte oss alle, og vi sa alle til Solveig (Kringlebotn, som spiller abbedissen) at rollen hennes ER jo denne abbedissen.

Så ble vi vist rundt i hagen av en av søstrene og til slutt var vi med på kveldsmessen. Etter at messen var ferdig sang vi en av sangene fra musikalen for nonnene. Vi ble ganske nervøse, men de var virkelig så søte. Hele besøket var rett og slett magisk for oss og har gitt oss alle mange konkrete svar på hvordan vi skal opptre som nonner i «Sound of Music»

Privat

Rørende

På søndag var vår første prøveforestilling og da kom de ni søstrene fra Lunden Kloster og så på. De har aldri vært på teater før og satt på første rad. Det var så rørende. Etter forestillingen kom de løpende opp på scenen for å møte oss med kjærlige klemmer. «Dere fikk meg til å føle hvorfor jeg ville bli nonne» sa en av de eldre søstrene. «Dere var helt perfekte!» sa abbedissen. Kan ikke bli bedre enn det!

Så nå er det som alltid bare å gi alt og kjøre på og fremfor alt:

Hold your dream!

Trine Bariås-Kvitstein er 29 år og kommer fra Kristiansand. Hun er musikalartist og har de siste årene jobbet i store musikaler ved Folketeateret og Chateau Neuf i Oslo og Kilden Teater- og Konserthus. Mer info på: www.trinebarias.no.