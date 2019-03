Fra musikalstudent til Operafantomet

BLOGG: For tiden jobber jeg i «Phantom of the Opera» på Folketeateret i Oslo. Da jeg skrev mitt forrige innlegg i Lokalkulturen, hadde jeg akkurat gjort ferdig masteren min i Musical Theatre på Guildford School of Acting. Jeg gikk rett inn i en spennende jobb på Kilden Teater- og Konserthus som søster Margaretta i «Sound of Music» våren 2016.

På mange måter lever jeg drømmelivet mitt nå tre år seinere. Jeg bor i Oslo og har allerede fått masse fantastisk erfaring fra flere teater og jobber på Folketeateret. Til høsten skal jeg igjen være med i «Sound of Music», denne gangen som Søster Sophia på Folketeateret sammen med Håvard Bakke, Lena Kristin Ellingsen, Nils Vogt og Solveig Kringlebotn for å nevne noen. Ja, det er ganske vilt!

Når jeg ser tilbake på innleggene jeg lagde for tre-fire år siden, leser jeg om ei jente med store ambisjoner og drømmer og besluttsomhet. Disse egenskapene har heldigvis bare vokst og blitt enda sterkere i meg. Mer enn noe har lidenskapen min for faget musikalteater vokst. Jeg er bestemt på å utvikle meg hver eneste dag og gjennomføre egne prosjekter. Jeg oppsøker kurs, eventer og personer som kan hjelpe meg å vokse som kunstner og menneske og jeg sikter mot å prestere på topp med alt jeg går inn i. Heldigvis er veien like viktig som målet!

Mikkel Gythfeldt

Til nå har jeg vært sykt heldig og møtt fantastiske artister og regissører på veien som har inspirert meg og gitt meg styrke på enda flere områder som artist. Da jeg utdannet meg, visste jeg at dette var en tøff bransje og ikke noe for alle, men for meg er dette toppen av lykke. Jeg elsker følelsen av å pushe meg selv på trening og å finne nye sider ved stemmen min og elsker å formidle historier og vakker musikk til publikum.

I skrivende stund er vi inne i den siste perioden med «Phantom of the Opera» som har vært en stor suksess. Totalt lander vi på 110 forestillinger og nærmere 150 000 mennesker har sett forestillingene. På det meste har vi spilt seks forestillinger i uka. Nå venter en to måneders periode med egne prosjekter og konserter og undervisning før jeg skal i gang med «Sound of Music» i juni.

Jeg håper du vil være med meg på reisen videre som musikalartist, og ser fram til å skrive nye innlegg. Ha ei god helg og hold your dream!

