To gull til Langenes skole i Lego League

GRIMSTAD: Lørdag 10.november var 7. trinn ved Langenes skole på Lego League-regionsfinalen i Grimstad. Trinnet stilte med tre lag. Lego League er en teknologi- og kunnskapskonkurranse for barn mellom 10 og 16 år. Konkurransen er tredelt med en forskningsdel hvor tema i år var verdensrommet. Den andre delen er å markedsføre forskningen. Mens den tredje delen er teknologi, her skal barna programmere en robot til å utføre ulike oppdrag på en bane. De ulike oppdragene gir poeng etter vanskelighetsgrad.

Henriette Dversnes Stenberg

7. trinn på Langenes skole har jobbet med Lego League i åtte uker, både på skolen og sammen med foreldrene på ettermiddagstid. Det gode arbeidet ga resultater med to gull!

Prosjektprisen gikk til Potatos med Karen Borøy, Andrea Ilebekk og Ode Hermine Edvardsen i spissen. Grunnlaget for seieren var at laget hadde forsket på hvordan de kunne dyrke poteter i verdensrommet i form av settepoteter. Disse kan høstes på ny og på ny, lagres i to-tre måneder og derfor vil de kunne gi astronautene næringsrik mat over en lang periode.

Ingvild Steinsland

Dette gjør de ved hjelp av gjenbruk av urin og avføring. Dommerne trakk frem at det var positivt at prosjektet var todelt: de hadde forsket på hvordan de kunne bli kvitt urin og avføring, samtidig hvordan de kunne bruke det på nytt. En annen ting en dommerne trakk frem var at de hadde gode kilder og hadde snakket med flere fagfolk.

Første prisen i robotkjøring gikk til The Space Marines. Lagets teknologigruppe besto av: André Hansen, Frederikke Wiik, Julie Tørresine Brøvig og Julie Lauvrak. Fredrikke og André kjørte finalen og vant med en margin på hele 34 poeng.