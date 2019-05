Jeg tror Camilla Collett hadde vært blogger om hun levde i dag

Kjære alle sammen! At Norges første feminist var født på Sørlandet og i Kristiansand er ironisk. Men også noe vi skal være stolt av. Ironisk – fordi Sørlandet, over 200 år etter hennes fødsel, er den minst likestilte delen av Norge, og hvor vi har få kvinnelige politiske toppledere.

Vi skal dog være stolte av at Camilla Collett er et bysbarn. Født i Dronningensgate, i samme hus som sin bror, Henrik Wergeland. Han har fått en flott og velfortjent messingplatte på huset, for å markere Wergelands fødested. Camilla har fått et midlertidig plastflagg, som blafrer når det blåser, – for å markere det samme. Takket være Birgitte Kleivset, som har tatt opp denne urettferdigheten, skal også Collett nå få sin messingplatte. En liten, men viktig symbolsak.

Jeg har tenkt mye på hvordan Camilla Collett ville vært i dag. Hun var en banebrytende, opplyst, provoserende, tydelig og intelligent samfunnskritiker. og hun var kvinne. En kombinasjon, den gang for 160 år siden, satte sinnene i kok hos så mange fordi de mente det ikke sømmet seg for en kvinne å ytre seg – i det hele tatt.

Jeg ser at sosiale medier og kommentarfelt har klart å vekke til live disse forhistoriske holdninger til kvinner i det offentlige – og jeg tenker: Hvem ville Camilla Collett vært blant dagens sterke, kvinnelige samfunnsdebattanter? Ville hun være den som mottok den groveste hetsen, det groveste hatet av de alle? Ville hun tatt til motmæle, eller ville hun tatt sats, oversett hetsen og formulert seg enda skarpere? Jeg tror det.

Jeg tror også hun hadde bedt oss om å verne om de yngre kvinnelige stemmer, som trer ut i den offentlige samfunnsdebatten. Jeg er sikker på hun hadde vært dypt opprørt over at kreftene som ønsker kvinners røst stilnet enda står sterkt i dag. Derfor skal vi heie på Greta Thunberg. Ungjenta som engasjerer barn og ungdommer over hele verden til klimakamp. Vi skal heie på de lokale jentene som har dannet Kvinnefronten i Kristiansand. Vi skal heie på kvinnelige bloggere, de som har noe å melde.

Jeg tror Camilla Collett hadde vært blogger om hun levde i dag. Vi skal heie på de jentene som engasjerer seg i politikk, uansett partifarge. Kjære alle sammen. Vi kan bare tro og vi kan finne sterke svar og stor inspirasjon i Camilla Colletts tekster og levesett. Tre av fire kvinnelige politikere utsettes for netthets. Det går hardest utover de yngre jentene. Så klart hadde Camilla Collett stått opp mot denne uretten! Så klart må vi gjøre det samme!

Det er valg i år. Jeg oppfordrer dere til å gå nøye gjennom listen ti partiet du vil stemme på. Finn navnene på de unge jentene som stiller seg til disposisjon, kanskje for første gang, for demokratiet vårt. Finn dem, og sett et kryss ved navnet deres! Jeg vet at de vil trenge all den varme og støtte vi kan gi – for de vil gå krevende tider i møte. Vi trenger unge og engasjert kvinner i alle partier mer enn noen gang!

Statuen av Camilla Collett skal få krans og blomster i dag. Med stolthet hedrer vi hvem hun var, hva hun sto for og hvilken retning hun pekte på. Hennes kamp er vår kamp. Kvinners likestillingskamp er ikke vunnet en gang for alle. Det er en kamp som må vinnes igjen og igjen og igjen. Gratulerer med grunnlovsdagen!