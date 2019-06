Grjotheim med storband på Kick

Espen Grjotheim fra Grimstad har gjort stor suksess som sanger og skuespiller, og har gjort seg bemerket i flere store musikaloppsetninger, som f.eks. We Will Rock You, Mamma Mia, Les Misérables og Jesus Christ Superstar. Det siste året har han hatt hovedrollen i Phantom of the Opera, som har gått for fulle hus på Folketeateret i Oslo. Ikke lenge etter at siste forestilling var over, ble det kjent at Grjotheim også får den sentrale rollen som Freddy Trumper i Chess, som har premiere samme sted 13. februar 2020.

Etter at Phantom of the Opera var ferdig, har Grjotheim hatt litt roligere dager, men fredag tar han turen til Kick Scene i Kristiansand, hvor han holder konsert sammen med Christianssand Storband og Aase Helene Røinaas. Grjotheim forteller at konserten hovedsakelig vil bære preg av klassisk storbandmusikk i tradisjonen fra Frank Sinatra, som i nyere tid er brakt videre av crooner-stjerner som Robbie Williams, Harry Connick Jr. og Michael Bublé.

– Det er sjelden man som artist får anledning til å stå foran et fullt storband. Jeg sang også på Kick sammen med Christianssand Storband for to år siden, og da de ringte og spurte om jeg ville gjøre en tilsvarende konsert i år, var det ikke vanskelig å si ja. Og når det dessuten dreier seg om et av Norges beste storband, er dette naturligvis noe jeg gleder meg veldig til. Det skal også bli gøy å synge sammen med Aase Helene igjen. Vi spilte sammen i Les Misérables på Kilden i 2014, så det blir et hyggelig gjensyn.

Christianssand Storband har under ledelse av trompetist og universitetslektor Tore Bråthen utviklet seg til å bli et av Norges ledende storband. Under Bråthens ledelse har storbandet gitt ut tre plater og holdt en rekke konserter lokalt, nasjonalt og i Skandinavia. Bråthen er også musikalsk leder for Sørnorsk Ungdomsstorband og fikk i 2016 Norsk Jazzforums storbandpris for sitt mangeårige engasjement for storbandmiljøet på Sørlandet.

– Vi gleder oss veldig til å spille med Espen Grjotheim, som etter min mening er en av Norges aller beste vokalister. Vi kan love en fest av en konsert med skikkelige crooner-låter fra noen av de største storbandstjernene, sier storbandleder Tore Bråthen.