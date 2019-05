Kulturprisen til Jorunn Frøysaa

IVELAND: Frøysaa har vært engasjert i frivillig arbeid i Iveland i mange tiår, først og fremst ved Iveland frivilligsentral og Iveland omsorgssenter. Ordfører Gro-Anita Mykjåland delte ut prisen under et arrangement på frivilligsentralen tidligere i dag. Vi gjengir her hennes tale til Jorunn Frøysaa:

Dette er folkets pris, riktignok tildelt av et politisk utvalg, men innbyggere sender inn forslag og begrunner sitt forslag med hvorfor kulturprisen bør tildeles foreslåtte person.

Iveland kommunes kulturpris deles ut til en person som gjør, eller har gjort, en innsats på det allmenne kulturområdet innen kommunen. Kulturprisen har vært utdelt 11 ganger, første gang i 1996.

Årets prisvinner oppfyller disse statuttene til fulle, og har gjort det gjennom mange, mange år. Og vi vet alle hvor viktig en slik innsats fra frivillige er for å utvikle trivsel og samhold i lokalsamfunnet. Vedkommende som mottar årets kulturpris har vært ein ildsjel i Iveland i mange tiår – både for frivillige lag og foreninger og gjennom sitt arbeid på bygdeheimen.

Iveland frivilligsentral: Basar og ulike innsamlinger har vedkommende vært veldig engasjert i. Alltid ei loddbok i hånda! Enten det var til anskaffelse av minibuss til Frivilligsentralen eller annen frivillig innsats. Alltid til stede på bingo og hjelper der ho kan. Kompemester gjennom 20 år. De inntektene ho har bidratt med til lag og foreninger gjennom å bake kransekake til utlodning er formidable.

Bygdeheimen: For bygdeheimen og ansatte ble det kjørt «milevis» og det ble handlet frukt og fisk. Turene kunne gå til Hardanger eller Danmark – ingen godtgjørelse eller økonomisk vinning for seg selv. Hun tok gjerne vaktene på bygdeheimen som var vanskelig å få dekket og det har derfor vært mang en julaften og nyttårsaften på bygdeheimen.

Mange eldre i Iveland var takknemlig for den frivillige hjelp og støtte de mottok både på bygdeheimen og hjemme. Særlig de som hadde et lite nettverk har mye å takke for. Ting ble fikset, det ble handlet og vedkommende var tilgjengelig til alle døgnets tider. Hun kunne ringe personer og si: «Regner ikke med at du er hjemme når jeg kommer rundt. Hvor mye skal jeg legge ut?» – Uten godtgjøring, men ut ifra omsorg for den enkelte.

Fortsatt kjører hun rundt og bringer og henter og hjelper til med at eldre folk kan bli med på aktiviteter. Ord som blir sagt når folk beskriver henne er «Godheta selv»

Det er en stor glede og ære å kunne dele ut Iveland kulturpris 2019 til Jorunn Frøysaa

Så kjære Jorunn: Jeg håper at du vet at du har gjort en avgjørende forskjell for så mange, og skapt så store verdier for Iveland kommune sine innbyggere. Verdier for enkeltmennesker og verdier for samfunnet vårt. Vi er mange som har mye å takke deg for!

Kulturprisen er på 7000 kroner, samt diplom og en gave til 1000 kroner.