BLOGG: Hei dere! Nå går det i Ibsen døgnet rundt for oss. Som vi har nevnt i tidligere innlegg, skriver vi musikken for årets oppsetning av Henrik Ibsens Fruen fra havet. Stykket handler om hovedpersonen Ellida. Hun regnes som veldig annerledes i havnen der hun bor, og ikke alle forstår henne. Hun har en dragning mot havet der hun har et uoppgjort forhold med en sjømann.

Stykket handler om Ellidas oppgjør med fortiden, samt konsekvenser av valg hun har tatt og usikkerheten i hva fremtiden bringer. Det er et stykke som kan tolkes på mange vis, og vi synes det tar opp svært viktige og relevante temaer.

Privat

Det overordnede budskapet, slik vi tolker det, er ansvaret vi alle har for våre egne liv. Og at med frihet kommer ansvar – men dette kan også sette oss ut av spill.

Vi klarte ikke helt å ta innover oss hvilken mulighet vi var blitt tilbudt før et stykke inn i prosessen, men vi tror kanskje dette var positivt. Idet man begynner å analysere hvordan det vil bli tatt imot, kan det hemme friheten og utfoldelsen i skrivingen.

Privat

Vi trengte friheten. Vi var i utgangspunktet satt på jobben til å skrive musikken, noe vi altså har gjort. Men ettersom vi stilte med en tolkning av stykket gjennom våre øyne, som da også er fra et yngre perspektiv, ble det noe som kunne representere hovedkarakterens døtre. Dermed fikk vi roller i stykket som døtrene Hilde og Bolette, noe vi synes er enormt stort- og noe vi ikke tar lett på.

Privat

Prosessen har vært variert samt utfordrende. Over et spenn på fem måneder har vi satt oss inn i stykket. Vi har lest, drøftet, kontemplert og lest på nytt. Charlotte, som hovedsakelig tar utgangspunkt i lyrikk når vi skriver, har virkelig fått brynt seg på innhold. Maren har våknet midt på natten ukentlig, med symfonier i hodet og klarsyn på hvor musikken vil. Det har vært en intens prosess, da vi har måttet dykke ned i hele følelsesregisteret for å sette oss inn i karakterenes tankemønstre og personligheter.

Tobias Hole Aasgaarden

Det er mange innfallsvinkler, og dermed også mange valg fra et kunstnerisk ståsted. Det er et stykke som handler om en kvinnes trang til frihet, men det er også et eksempel på hvordan mannens rolle i samfunnet alltid forventes å være sterk og dannet. Gjennom stedøtrene til Ellida åpner det også opp en diskusjon om reproduksjon av samfunn.

De to jentene vi spiller i dette stykket har helt ulike tilnærminger både til Ellida og sine egne liv inne ved havnen. Dette gir et spennende spillerom for oss både musikalsk og dramaturgisk. Fredag slipper vi første singel fra plata, som heter Rollespill. Håper dere liker den!

Privat

Snakkes snart!

