Norges største lokale UKM-festival

KRISTIANSAND: Resultatet ble landets største lokalvariant av UKM.

Kunstutstilling på Rådhuskvartalet

UKM Kristiansand tyvstartet med fremvisningene for allerede to uker siden med

kunstutstilling på Rådhuskvartalet. Den henger fortsatt oppe, og viser et bredt spekter av stilarter og et veldig høyt nivå

Årets fagpanel var svært imponert over kvaliteten på kunsten. Over 11 kunstnere og mer enn 25 kunstverk var påmeldt UKM Kristiansand i år, noe som nok en gang er rekord på kunstutstillingen

Langsiktig arbeid

Mange ungdommer har jobbet frem mot helgens festival helt fra september i fjor. Under en helg med workshops og forberedelser startet seks band, 12 låtskrivere og seks arrangører opp arbeidet som skulle føre til rekordmønstringen i helgen. Samarbeid med blant annet Knuden og Universitetet skaper fantastiske muligheter for musikkinnslagene til UKM Det endte opp med totalt 14 band, ett storband, 19 låtskrivere/artister som fremførte musikk på Bingen scene. I tillegg var tre klassiske innslag, to monologer, to akrobatikk- og fire danseinnslag å se på scenen i Slaktehallen.

Ungdomsstyrt

I tillegg til forberedelser av sceneinnslag satt flere ungdommer i gang med planlegging av selve festivalen og arrangørarbeidet rundt. UKM Kristiansand er i 2018 blitt ledet av et eget ungdomsstyre som kaller seg for UGLA. Styret har bestått av fem ungdommer som har jobbet hardt helt siden september med å skape nye ideer, ny helhet og gjøre UKM mer relevant for ungdommer. Dette har de definitivt fått til.

Representanter for Kristiansand på UKM Vest-Agder

De som blir sendt videre fra UKM Kristiansand for å representere under Vest-Agder sin fylkesfestival er følgende:

Tina Skomedal med selvskrevet låt «Fucking K»

Mathias Nordfjord Løvhaug med monolog «Lucifers Vitnesbyrd»

Josef Lode med selvskrevet låt «Langt avsted»

Amanda Nes med selvskrevet låt «I made A song that ́s on my mind»

Leila Dridi med selvskrevet Monolog «Out of time»

Remi Strand med selvskrevet låt «Infatuare /Temporary Love»

Fatal Society med selvskrevet låt «Redemption of Colossal Tides»

Jejune med selvskrevet låt «All the Wrong Parties»

Three Little Kittens humoristisk duett «Duetto buffo di duo gatti»

Damnation selvskrevet låt «Up in Smoke»

FILM:

Filmverkstedet med kortfilmen «The Janitor»

KUNST:

Andrea Gladhaug med maleriet «Sondre Sandra»

Camilla Hoem Henriksen med 2 puter

Erle Trydal med serie med fire malerier

Noori med to tegninger av fjes som gråter

Sorya Thach med doodle av UKM

Linn Heimlund med tegning.

KONFERANSIERER:

Aksel Vedumsdalen

Lyder Sverkeli