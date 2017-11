Kristiansand-rapperen Shishko med ny video

Shishko ga ut sin første singel i 2012 da han var en del av hip hop-kollektivet Break Records. Siden den tid har han vært stille og gitt ut lite, med unntak av en ep i 2015 som het Starta med en drøm, hvor han ga ut singelen Livet som lokker (remix) etter å ha holdt på med en utgivelse i året.

Etter en stund gikk han lei og startet for alvor i 2017 med å slippe singler med video til sitt kommende prosjekt, albumet Ekte følelser som slippes før sommeren 2018.

Ole Magnus Helgesen

Den første singelen han slapp ut i år var Grim4617, som kom ut i september. Det var en hyllest til stedet han vokste opp, gatene som formet han. Den andre singelen var en mer «real» låt, som også er tittelsporet til albumet, en låt som handlet om det han har gått gjennom og som han ville gi ut for å vise folk at alle kan komme seg opp og ut av dritten så lenge man jobber hardt for det.

Nå er Shishko altså klar med sin tredje singel, Hustler, hvor har med seg folk som Stavangers finaste aka Bvis og bergenshomien PederPederMayne. Med på låta har han også Damien Martin, som har stått for både refreng og instrumental.

I Hustler har Shishko valgt å rappe om noe annet enn narkotika, som man ofte forbinder med ordet hustler. Shishko sier «faren min er den råeste hustleren ever, han dro fra sitt hjem (Chile) uten en dritt, med bare kone og fem barn og greide åskape en fremtid for dem alle».

Shishko vil med låta vise at for ham betyr det å «hustle» mye mer enn å tjene ulovlige kroner. For ham betyr hustle å jobbe hardt for å nå sine mål og drømmer, og det er poenget med låta. Man trenger ikke å være i dopgamet for å være en hustler, en hustler er en som legger inn hardt arbeid i det han gjør. Dermed har rapperen valgt å ta med seg noen av de han føler «hustler» liker mye som ham selv.