Fagerholt-elever stemte fram Bokslukerprisen-vinneren

OSLO: I fjor høst ble klassen ved barneskolen i Kristiansand valgt ut som én av fem juryklasser i Norge. Totalt kunne 1750 sjetteklasser over hele landet søke om å få bli juryklasse.

– Selvfølgelig veldig gøy å vinne denne prisen, men også litt uventet, kanskje mest av alt fordi boka er så lang. Den ble på nærmere 380 sider, litt lengre enn jeg hadde tenkt, sier Lars Joachim Grimstad mens Fagerholt-elevene klynger seg rundt bokprisvinneren.

Politisk satire

Barneboka er i sjangeren humor. Ifølge Grimstad er det en politisk satire for barn og unge. Handlingen er lagt til Oslo, der vi følger Finn og faren hans Teddy, som ønsker å bli Norges mest populære statsminister noensinne. Ifølge meningsmålingene drømmer også 91 prosent av single norske damer over førti år om å klippe neglene hans. Teddy bygger blant annet verdens største vannsklie fra taket av Operaen og gjør Bislett stadion om en hypermoderne vikingpark.

Karianne Reme Wehus

De fem juryklassene fra Tromsø, Vaksdal, Larvik, Oslo og Kristiansand var mandag formiddag samlet på hovedstadens kulturscene Sentralen. Under den høytidelige seansen fikk elevene møte samtlige fem forfattere som var nominert til Bokslukerprisen 2018. Elever fra de utvalgte juryklassene stilte barne- og ungdomsbokforfatterne Arne Svingen, Jan Tore Noreng, Bjørn Ingvaldsen, Aleksander Kirkwood Brown og Lars Joachim Grimstad relevante spørsmål om bøkene de hadde lest på skolen. Hver for seg har verkene gjort inntrykk på eleven. Fagerholt-klassen hadde Egoland på andreplass. Arne Svingens Hundeliv satte de på førsteplass. Den falt best i smak hos guttene.

– Jentene våre likte derimot Egoland best. Jeg tror de syntes historien var litt lettere å forstå, for det er ei bok med mange detaljer som de nok fikk bedre tak på. Selv er jeg ikke overrasket over at den boka vant, forteller kontaktlærer Anita Kaland.

40-årskrise

Lars Joachim Grimstad var tidligere fotballspiller på Stabæk. Han kan med andre ord mer enn å slå en langpasning i bakrom. Nå briljerer tekstforfatteren med ord.

– Grunnen til at jeg startet som forfatter? Hm, det var vel en 40-årskrise. Og behovet for å gjøre noe nytt. Egoland skrev jeg for det mest en sommer på ferie i utlandet, tidlig om morgenen og med kaffekoppen ved siden av meg, sier 45-åringen og smiler.

Ifølge Anita Kaland har alle forfatterne gjort inntrykk på elevene hennes. Sjangerne har vært spenning, drama, grøsser og humor. Siden desember i fjor har de 22 kristiansandselevene vært gjennom fire av de fem nominerte barnebøkene.

– Vi har lest bøkene høyt i klassen, og i disse timene har de vært gode lyttere. Først og fremst har leseprosjektet vært en veldig god investering. Jeg vet at elevene har diskutert bøkene i friminuttene, men mest av alt opplever jeg at klassen som gruppe er blitt mer reflekterte. De har mer egne meninger nå enn før vi begynte. Samtidig ser jeg fremgang i skrivearbeidet deres. De skriver bedre setninger, forteller Anita Kaland stolt.