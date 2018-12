2018 var det året jeg hoppet

I mai sto jeg på kanten av stupebrettet og så ned.

Det var svimlende høyt.

Langs bassengkanten kunne jeg se venner, familie og bekjente.

Noen ristet på hodet, andre hadde satset penger på at dette skulle jeg få til.

Dette hoppet hadde jeg drømt om siden jeg så Ivo Caprinos Flåklypa for første gang i 1975.

Det var 43 år siden.

Nå skulle jeg endelig hoppe i det og lage min egen animerte spillefilm.

Veien til toppen av stupetårnet hadde vært lang.

Det var jeg dette jeg hadde forberedt meg på med filmskole i Los Angeles og produksjon av flere kortfilmer og TV-serier.

Det mange ikke visste var at jeg en gang tidligere hadde forsøkt å hoppe fra femmeteren, men det hadde endt i et veritabelt mageplask.

Sommeren 2002 hadde jeg sammen med noen venner fra filmskolen forsøkt å lage spillefilmen Summer Blues, men den ble en dramaturgisk hengemyr.

Filmen hadde en god først akt, men falt deretter langsomt sammen.

Filmen ble aldri vist på kino.

Den feilen skulle jeg ikke gjøre igjen.

De neste årene studerte jeg filmstruktur og dramaturgi.

Da jeg i 2018 bestemte meg for endelig å forsøke igjen, fikk jeg mange velmenende råd om at dette ikke var noen god idé, det var altfor stor fallhøyde og langt utenfor mine begrensede evner.

Jeg bet tennene sammen og klatret høyere.

Avslag fra Norsk Filminstitutt gjorde meg fast bestemt på å lykkes.

På veien oppover stupetårnet så jeg meg aldri tilbake.

Jeg var fiksert på målet. Da jeg endelig var på toppen, kom minnene fra mitt tidligere mislykkede spillefilm forsøk tilbake.

Jeg kunne høre de andre mumle at dette kommer aldri til å gå bra.

Jeg sa til meg selv at enten går det bra eller så går det over.

Det var nå eller aldri.

I juni bestemte jeg meg for å hoppe, men det var først i oktober jeg tok sats og hoppet.

Jeg satset alt, penger, karriere og renomme på at dette var noe jeg skulle få til.

Langs bassengkanten måpte noen, mens andre klappet.

Da avgjørelsen endelig var tatt, følte jeg en stor lettelse.

Produksjonen av den animerte spillefilmen om Elleville Elfrid startet mandag 1. oktober 2018 med fantastiske medarbeidere i Kristiansand, Flekkefjord, Bergen og Oslo.

Nå flyr jeg gjennom lufta. Produksjonen går for fullt. Det er en enorm frihetsfølelse.

Det er dette jeg har jobbet mot i over 40 år. Jeg lander ikke før januar 2020.

Da kommer filmen min på kino.

Det kan bli mageplask eller svalestup. Uansett, hvordan det går, så er jeg glad for at jeg i 2018 hoppet.

Til alle som står på toppen av stupetårnet vil jeg si: Enten blir 2019 et godt år, eller så går det over.

Frank Mosvold (53) er oppvokst i Kristiansand. 19 år gammel dro han til USA for å studere økonomi. Han jobbet som skipsmegler i New York og London i fire år, før han slo helt om og dro til Hollywood for å studere film. Han er film- og tv-produsent og har skapt populære animerte tv-serier, som Hubert og Elleville Elfrid.