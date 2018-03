Kristiansand Janitsjar med knalldebut i NM

TRONDHEIM: Kristiansand Janitsjar deltok for første gang i NM for janitsjar i helga som var. Korpset besto av sin vanlige besetning med to skolekorpsmusikanter fra Oddernes SMK, fem studenter fra UiA, to som fyller 70 år i år og 26 andre glade korpsentusiaster. Dirigenten vår er Rune Hansen fra Risør, en inspirasjon for oss alle og en dyktig, musikalsk leder. Vi deltok i siste divisjon, med kun målsetning om en god opplevelse, en annerledes korpstur og få inspirasjon fra andre korps.

Norgesmesterskap i Janitsjar er en årlig konkurranse som arrangeres i Trondheim, helgen før påske. Norges Musikkorps Forbund (NMF) arrangerer og hadde i år 116 påmeldte korps som var fordelt på åtte divisjoner: Elite og 1.-7.divisjon. Som debuterende korps starter man nederst, så KJ hadde sin konsert fredag kveld som sistemann av 13 korps i denne divisjonen.

Konsertsalen rommet da 35 musikanter, en dirigent, to dommere, en konferansier og en flott, liten publikumsskare som fikk høre «Music for a Festival» av Philip Sparke. Dommerne, Edward Gregson og Torstein Siegel, ga oss 96 av 100 poeng og skrev i sine kommentarer til fremførelsen at det blant annet var en flott musikalsk fremføring og godt å lytte til fint samspill. Sissel Francke (bariton) spilte nydelige solopartier sammen med mange andre flotte enkeltprestasjoner.

Heidi Kalvø

Premieutdelingen foregikk lørdag kveld i Olavshallen, så veldig spennende da det var lest opp 11 av 13 korps og KJ fortsatt ikke var nevnt. Stor stemning da Kristiansand Janitsjar ble ropt opp som vinner! (Tror vi jublet høyere enn da Elite-vinnerne vant.) Peder Sletfjerding, vår korpsleder, tok imot premie og diplom, stolt og glad.

Neste prosjekt er «Korps i hundre» som KJ arrangerer i Kilden 21.april. Der har vi invitert med Ynglingen Musikkorps, Tveit Union Musikkorps og Agder Brass til en flott feiring av 100-årsmarkeringen for NMF. Vi håper mange av byens innbyggere kommer på konsert da!

Korpset øver hver onsdag kveld og vi har plass til mange flere musikanter. Velkommen!