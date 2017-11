Barnehagebarn lager kunst av søppel

KRISTIANSAND: Hokus Pokus barnehage er sertifisert Miljøfyrtårn og har i mange år hatt fokus på hvordan virksomheten kan redusere avfall og bli mer miljøvennlig. Barnehagen har blant annet egen kjøkken- og insektshage, komposterer matavfall og har blant annet fokus på tidlig bleieslutt i samarbeid med foreldrene.

Barnehagen innførte i år gjenbruksnett til alle foreldre, som et ledd i å redusere plastposene mellom hjem og barnehage. Under årets Hokus-Pokus-dager har barnehagen hatt et ekstra fokus på miljø og bærekraftig utvikling gjennom ulike aktiviteter fra de minste gruppene til de eldste.

Renate Hove Østby, teamleder i Hokus Pokus barnehage oppdaget gatekunstmiljøet i Kristiansand og hvordan Ane Skjævestad og Sedin Zunic satt fokus på miljø gjennom kunst. Dette ble utgangspunktet for det videre samarbeidet med barnehagen og kunstnerne. Gjennom hele oktober ble all plastikk fra barnehagen samlet opp som utgangspunkt for kunstprosjektet.

Ane og Sedin stimulerte barnas kreativitet gjennom et teaterstykke som tok barna med til månen, jungelen og under havet for å lete etter plast. Etterpå fikk barna være med å skape sitt eget uttrykk gjennom plast, som er blitt en stor brennmanet av plast.

-Vi lagde en teaterforestilling for alle barna, deretter fikk barna lov til å delta i å lage skulptur av sitt eget søppel. Vi har bedt barnehagen en måned i forkant samle sitt eget søppel. Å jobbe på denne måten gir kunnskap på et emosjonelt og intellektuelt plan. Vi ser at barna blir engasjerte og det er vårt mål. Prosjektet til Seainvaders.com er globalt, med utspring i Kristiansand. Vi tror at en dråpe maling, kan skape et hav i endring, sier Skjævestad.

Hokus Pokus barnehage mener det er viktig å skape miljøengasjement fra tidlig alder:

– Plast er noe som engasjerer oss mer enn tidligere, spesielt fordi det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet om ikke vi gjør noe. Dette er en stor utfordring vi mener alle har ansvar for å snu i riktig retning. Det å skape bevissthet og engasjement fra tidlig alder er viktig og derfor er barnehagebarn helt sentrale, sier Renate Hove Østby.

I den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegges miljø og bærekraftig utvikling i større grad en tidligere og barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden.

– Jeg opplever at plastforurensing er noe som berører mange av barna emosjonelt. Enkelte av barna ber meg ofte bla videre fra «de triste sidene» i bøkene som omhander miljø og forurensning. Vi har blant annet vist bilder av fisk og andre sjødyr som har satt seg fast i garnrester og plast. Hvalen som døde av de tretti plastposene i magen har gjort sterkest inntrykk på barna, sier Hove Østby.

Som et ledd i samarbeidet skal kunstnerne videreføre kunstprosjektet med de eldste barna i Hokus Pokus barnehage. Barna skal laget sine egne «sjødyr», som skal sprayes på en av barnehagens vegger.

– Barna lager sin egen skapning fra havet, deretter veileder vi barna i prosessen slik at de får satt sitt eget kunstverk ut i offentlig rom. Seainvaders samler barnekunst og gatekunst på Instagram. Dette for å synliggjøre alle stemmene som vil ha et hav og en natur uten søppel, sier Ane Skjævestad.

Barnas sjødyr skal pryde en av barnehagens murvegger utendørs.

– Det er utrolig spennende å få jobbe så tett med gatekunstnere og la barna få uttrykke seg gjennom utradisjonelle metoder, som i dette tilfelle street-art. Vi håper veggen vår kan bli en påminner om at vi stadig må se etter løsninger for å redusere avfallet i barnehagen vår og ha barna med på laget, sier Renate Hove Østby.

Hokus Pokus barnehage drives av SiA (Studentskipnaden i Agder) og er en barnehage for studenter.