Hedret for 25 års tjeneste i Evje og Hornnes

Evje og Hornnes: Kommunestyret hedret i dag seks ansatte som har 25 års tjeneste i Evje og Hornnes kommune. Det ble blomster, applaus og ord preget av takknemlighet for lang og tro tjeneste så langt.

Artikkelen ble først publisert her

Med ordfører på den ene siden og rådmann på den andre, ser vi fra venstre på bildet over: Anne Risdal, renholder i enhet for drift og forvaltning. Doris Fossheim Hatteberg, avdelingsleder for renhold i enhet for drift og forvaltning. Ruth Tveit, kjøkkenassistent ved kjøkkenet på Evjeheimen. Anita Spikkeland, kjøkkenassistent ved kjøkkenet på Evjeheimen. Eldbjørg Oterholt Hagen, lærer ved Hornnes barneskule. Randi Wiberg, lærer ved Hornnes barneskule.

Vi gratulerer!