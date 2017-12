Fikk kulturstipend fra Mandal kommune

MANDAL: Det var en glad Berge som mottok stipendet på 20.000 kroner i Buen kulturhus tirsdag. Hun studerer ved Toneheim folkehøyskole med euphonium som hovedinstrument. Hun skrev følgende i sin søknad om å motta ungdommens kulturstipend:

«Jeg har spilt euphonium i snart 11 år, har spilt i diverse korps og ensembler opp igjennom årene, men nå er det på tide å kjøpe et eget instrument.

Toneheim folkehøyskole krever at alle elevene har eget instrument. De tilbyr i utgangspunktet ikke leie av instrumenter. Jeg så ganske mørkt på skoleåret i sommer nettopp på grunn av dette. En god euphonium kommer fort opp i 60. 000, noe jeg ikke har råd til for øyeblikket. Dagen før jeg reiste opp til folkehøyskolen i august, fikk jeg heldigvis låne en euphonium for en begrenset periode.

Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan låne det, og er derfor avhengig av å kjøpe en egen så fort som mulig. I tillegg tar det tid å bli "kjent" med et nytt instrument. Jeg jobber med intonasjon og teknikk hver dag. Ikke bare for å bli bedre til å spille, men også for å bli kjent med instrumentet jeg låner. Når jeg kjøper eget, kan jeg virkelig få utbytte av å sjekke intonasjonen på enkelttonene og jobbe teknikk med nye ventiler. Det ville gitt meg muligheten til å strekke meg enda lengre og få på plass småtingene som skal til for å skape et bedre lydbilde.

Jeg har høye ambisjoner til å komme opp på et nivå som gjør meg spilledyktig til musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde 2018/2019. Jeg prøvespilte for årets musikktropp, men jeg nådde ikke opp til konkurransen. Hovedkorpset trenger kun to på euphonium fra hele Norge, så nåløyet er lite.

Etter prøvespillet i april var motivasjonen på bunn, og jeg spilte ikke på flere måneder. Når jeg nå går på Toneheim, kjenner jeg at motivasjonen har kommet tilbake. Jeg er på vei oppover, jeg jobber hardt, målrettet, og jeg ser fremgang hver dag. Jeg vil videreutvikle talentet mitt innen musikk og se hvor flink jeg kan bli på disse ni månedene jeg er på Toneheim. Jeg har lyst til å komme på et nivå der jeg er etterspurt av forskjellige gode korps og ensembler i regionen i flere år fremover. Et eget instrument er helt nødvendig for å nå dette.

Håper dere vil se positivt på søknaden min og vil vurdere meg som mottaker av Mandal kommunes kulturstipend.»