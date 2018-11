Kulturskoler samarbeider om forestilling

Lørdag 3. november møttes 20 kulturskoleelever på Søgne Gamle Prestegård for å øve til forestillingen ”Tre dråper vann”, som spilles 15. desember på Kilden Teater og Konserthus. Det er første gang kulturskolene samarbeider om en så stor forestilling.

– Å være en del av en slik forestilling gir en god mulighet for elevene å vise frem noe av det de jobber med i løpet av kulturskoleåret. I tillegg blir elevene kjent på tvers av kommunegrensene, sier Irene Ingebretsen, danselærer i Songdalen kulturskole.

Ingebretsen er en av flere lærere som jobber med forestillingen, og hun forteller videre at det både er inspirerende og lærerikt å jobbe sammen.

Fakta: Tre dråper vann Spilledato: 15. desember Klokken: 17.30 Sted: Multisalen, Kilden Teater og Konserthus

Tre dråper vann

“Tre dråper vann” er en historie om ni år gamle Jonas som bor på en holme i et vann midt mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand. Jonas blir tvunget ut på en eventyrlig reise når bostedet hans blir ødelagt. Collageforestillingen blir laget og presentert av elever og lærere ved de tre kulturskolene, og elevene er godt i gang med øvingen.

– Det er gøy å samles og møte nye mennesker. Det er også en veldig fin historie vi jobber med, smiler Emma Kristiansen Løken (13) fra Knuden - Kristiansand kulturskole.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Knuden - Kristiansand kulturskole / Maria Lied

Hun er en av deltakerne på helgeøvelsen der fellesnummer har blitt øvd inn. Det blir både dans, musikk, sang, visuell kunst og teater med i forestillingen.

Snart felles kulturskole

Rektor ved Søgne kulturskole, Roar Borøy, var også med på helgeøvelsen.

– Jeg synes det er gøy å være tidlig ute med prosjekter som gjør at elever i de tre kulturskolene blir kjent med hverandre, noe som også gjelder oss som snart skal jobbe sammen i Nye Kristiansand kommune, sier Borøy.

Han sier videre at kulturskolen står for et fargerikt fellesskap som blir større og sterkere når man bruker ressurser fra Kristiansand, Songdalen og Søgne.

– Jeg tror derfor forestillingen i desember blir mye bredere enn hva bare en kulturskole kunne fått til alene, avslutter Borøy.