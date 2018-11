Snart er dagen her da alt går i svart

Så er dagen snart her igjen. Black Friday. Navnet passer egentlig bra. Dagen som får dårlige sider hos folk til å spire og blomstre. Voksne som regelrett tramper hverandre ned idet de stormer inn dørene ved åpning, og som nærmest slåss over tilbudsvarene. Man skulle tro dette var scener fra en komedie, men dessverre er det ikke slik.

Det kan virke som Black Friday er kommet til Norge for å bli, og jeg hadde nok ikke reagert så mye på denne dagen hvis vi voksne (kjøperne) bare hadde klart å oppføre oss som anstendige mennesker (heldigvis gjelder det langt fra alle).

Misforstå meg rett, jeg synes det er bra at butikkene kjører tilbud i tiden opp mot jul, det kan for eksempel gjøre det mulig at familier med dårlig råd også kanskje kan kjøpe flere og finere julegaver og nødvendig utstyr. Men er det egentlig disse som ligger i kø hele natten for å sikre seg de beste tilbudene? Og trenger det å ta slik av?

Folk må jo gjøre som de vil, og jeg sier ikke at jeg er noe bedre enn andre. Jeg bør så absolutt gjøre en endring selv også med tanke på hva jeg handler! Vi må begynne å se oss selv i speilet oftere. Hva om vi lager et alternativ til denne dagen? Jeg elsker at mange begynner å rette fokuset mot Green Friday.

Flesteparten av oss drukner i ting i dette landet, og vi har ikke behov for flere gjenstander som vi fort kaster og bidrar til enda mer forsøpling av en klode som allerede er på bristepunktet. Gjenbruk er et fantastisk tiltak. Jeg er oppvokst med at man aldri kaster ting som fungerer og er hele og fine. Andre kan få glede av det. Dette er verdier jeg ønsker å videreføre til mine barn.

Hva med å kjøre Caring Friday, parallelt til Black Friday? En dag der vi har fokus på å dele av de godene vi har? Butikkene kan for eksempel gi en liten sum av dagens omsetning til et veldedig formål, jeg vet at noen gjør dette. Da er vi kjøpere med å gi på denne måten. I tillegg kan vi løfte hodene våre litt. Begynne å legge merke til menneskene rundt oss.

Vi kan nok ofte glemme litt de rundt oss i vår higen etter ting. Verdiløse gjenstander. Hva med å invitere den enslige, eldre mannen i nabohuset på en kaffe, stikke innom tanta di som du ikke har sett på evigheter, rydde på loftet og gi noen av barnas gamle leker til nabofamilien som nettopp er kommet til landet, eller hjelpe til på suppekjøkkenet.

Mitt bidrag, i år som i fjor, er å selge barneboka jeg har utgitt til vanlig pris denne dagen, men å doble summen jeg gir per solgte bok til den ideelle organisasjonen jeg har valgt å støtte gjennom salg av boka. Selv om summen er beskjeden for et lite indieforlag som prøver å etablere seg, så hjelper alt. Flere som er med meg?