Et rungende ja til daglig friluftsaktivitet i skolen

Helt tilfeldig fikk jeg med meg en TV-diskusjon her om dagen: Burde det pålegges grunnskolen å legge inn en times friluftsaktivitet hver dag? Altså som en del av timeplanen, en del av det ordinære pedagogiske skoleopplegget.

Tilhengerne og tvilerne slapp til og kom med sine syn. På plussiden argumenterte man med kjente faktorer som helsegevinst, trivsel, mestring, naturkunnskap i praksis. Tvilerne etterlyste dokumentasjon og var bekymret for at nok et luftig skoleeksperiment skulle pålegges den norske grunnskolen.

Av og til treffer en debatt meg midt i holdningsmusklene. Og jeg tenker: Nå skal vi altså grave oss ned igjen i det evinnelige spørsmålet om dokumentasjon, etterprøving, forskningsresultater. Og det i en sak som burde være så åpenbar, så avklart, så skinnende fri for tvil at en ikke vet hvilke adjektiver en skal bruke for å slå det fast.

Og jeg tenker: Hvor stor ekspert skal man være for å forstå at fysisk aktivitet for ungdommer (så vel som for barn, voksne og eldre mennesker) er like viktig som mat og drikke, ja som engelsk og matte. Hvor stor ekspert skal man være for å forstå at nettbrettene, PC-spillene og smarttelefonene kan være en trussel mot helse og velferd snarere enn det de er ment som: Nyttige hjelpemidler. Hvor stor (eller liten) ekspert skal man være for å mene at obligatorisk fysisk friluftsaktivitet på timeplanen vil gi mer stotrende engelsk og mindre dyktighet i algebra.

Spør du meg, er svaret såre enkelt: Det finst sannheter så åpenbare at selv eksperter må innse dem. Som for eksempel at fysisk aktivitet som obligatorisk del av timeplanen i grunnskolen ikke kommer til fortrengning av inneundervisningen, men tvert i mot fremmer både engelsk, matte og heimkunnskap.

Vil du skrive for Lokalkulturen? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalkulturen, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Og i den skoleverden jeg kjenner skulle det ikke by på særlige problemer å finne øvingsområder. Jeg skal gjerne være med og finne dem.

Var det ikke en sunn sjel i et sunt legeme det het en gang?

Les flere innlegg av Oddbjørn Aardalen her