Inspirert av Titanic-filmen

Siden jeg flyttet til Norge som 15-åring har jeg jobbet målrettet med å følge drømmene mine. Jeg elsker å lage musikk, og i den nye låta Jack & Rose har jeg latt meg inspirere av Titanic-filmen.

Budskapet er at jeg ønsker å redde et forhold som ser ut til å drukne. Takket være min storebror fikk vi til et samarbeid med T Sean, som er en av Zambias største stjerner innen dancehallsjangeren. Min tidligere singel Cherie var populær nettopp i Zambia, i tillegg til Sør-Afrika, Zambia, Kongo, Uganda og Ghana.

Saona Puth/Panda Production

Jeg har etablert organisasjonen Andrew Ripper Organisation som skal hjelpe barn og unge. Jeg håper at musikksatsingen skal gi meg muligheten til å samle inn flere penger til de som trenger det mest.

Musikkvideoen, produsert av GinoBless, ser du her: