Verdenspremiere gav gjensidig glede

KRISTIANSAND: Klemmene ble gitt av barn fra Roligheden barnehage som fikk være publikum på verdenspremieren.

– Jeg hadde ikke helt sett for meg den reaksjonen, sa Tor etterpå.

Han syntes det var fint at barna tydeligvis like det de så.

– De satt helt stille under hele forestillingen, så jeg var først litt usikker på om de likte det de så, men responsen etterpå kan jo virke som det, sier han beskjedent.

– De satt i alle fall helt stille og fulgte med både før og etter pausen, forteller Tor, som spiller en ikke helt ukjent bamse.

Likevel har du nok ikke sett ham helt som i dette stykket, der han bl.a deltar i et talentshow.

– Vi hadde lyst til å gjøre noe med eventyr og se om vi kunne gjøre de mer moderne. Vi har prøvd ut flere kjente eventyr og resultatet viser vi nå på Rosegården teaterhus, forklarer Juliana Endemann (15), som spiller en av de andre hovedrollene.

– Jeg tror både barn og voksne vil finne noe de liker. Dessuten får vi gjort ting slik vi liker det, og et talentshow for eventyrfigurer er også med. Da involverer vi publikum, som får lov til å være med og klappe eller bue alt ettersom hvor strenge dommerne er. Gøy for oss på scenen og gøy for publikum, mener både Tor og Juliana.

Til sammen 23 barn i alderen 9-16 år har vært med på å lage dette originale stykket, som spilles hver dag på Rosegården teaterhus frem til og med søndag 6. mai.

