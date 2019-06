Arendal kommunes frivillighetspris til Hanne Ljøstad

ARENDAL: Ljøstad har vært leder på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

Prisen består av relieffet "Vi ser dere" av den unge Arendalskunstneren Stine Jensen, samt 10.000 kroner. Den ble overrakt tirsdag kveld av ordfører Robert Cornels Nordli under Motbakkefestivalens motbakkefest på Kanalplassen.

Landsforeningen Mot Stoffmisbruk, som nå har skiftet navn til Ivareta, retter primært sitt arbeid mot familien og pårørende til stoffmisbrukeren, for å derigjennom å hjelpe misbrukeren. Ljøstad har egenerfaring som pårørende og stort kunnskapsnivå og har hjulpet veldig mange misbrukere og pårørende gjennom årenes løp.

Frivillighetsprisen ble innført av bystyret i 2005, for å hedre enkeltpersoner eller lag og foreninger som har gjort en enestående innsats innen nærmiljøarbeid eller annet frivillig arbeid. Hvert år legges det ned 1500 årsverk i frivillig arbeid i Arendal. Dette er helt avgjørende for at Arendal skal være et godt sted å bo og vokse opp.

Det er hyggelig å gjøre litt stas på en som har gjort så mye for andre. Vi gratulerer Hanne Ljøstad med en velfortjent pris!