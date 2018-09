Å bygge noe for forfall

Ja, det er jo sånn, med en skigard. Forfallet begynner umiddelbart etter den er satt opp. Jeg begynte i fjor å sette opp skigard langs fylkesveien. Fant stokker og staur oppe i hogstfeltet. Rester som hogstmaskinen etterlot seg. Kortreiste byggematerialer. Rett på den andre siden av bekken. Til å begynne med gjorde jeg meg skikkelig flid. Brant på bål den spisse staurenden, som skulle ned jo jorda(myra). Men etter hvert så...

Uansett, det er klart at selv om det jeg satte opp i fjor overlevde den harde vinteren, ser jeg for meg at staurene nok begynner å råtne ganske raskt nede i jorda. Nå er den søkkvåt. Spettet suger seg fast, og det surkler rundt det. Men skal man la være å gjøre det for det? Ikke noe varer evig. Hverken skigarden, den gamle Varoddbroa, vaskemaskinen eller vi selv.

Nå fikk jeg nå bare så lyst til å bygge en skigard. Fordi jeg synes det er så fint. Ikke fordi den er spesielt fin. Ikke akkurat stilisert. Ujevn både i retning og høyde. For ikke å snakke om mellomrommet mellom skiene. Men den er min og jeg har gjort alt selv. Et slit skal jeg si dere... Men den er gjennomtenkt i utførelsen. Den skal ikke stenge noen eller noe ute. Akkurat lav nok til at rådyr og elg kan hoppe over. Passe gliper mellom skiene til at rev, grevling, hare og vår egen kjette kan smette i mellom. Snart er den ferdig.

I tillegg har jobben gitt god trim til en litt forfalt kropp, Det merkes at de siste årene har blitt tilbrakt først bak en pult og så bak et ratt. Men du verden så godt det føles etter en dag med fysisk arbeid. Kjenne på en god tretthet i musklene. For ikke å snakke om at jeg kan se at jeg har gjort noe. I dag ble skigarden ihvertfall ti meter lengre.

Forresten, kanskje jeg bare prøver å lure både meg selv og andre. Den viser jo avgrensningen på tomta. Kanskje det bare er for å skryte. Vise alt ferdafolk som suser forbi at se her... se hvor stor tomt jeg har. Helt ned til den andre store grana. Den bak bjørkene der i øst.