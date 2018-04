Sin egen vulkan

Det er nokså spesielt, til og med litt uvirkelig, å tenke på at jeg for nøyaktig tre år siden satt inne på avdeling fire på Dps Solvang døgnpost, ristende som vissent aspeløv mens jeg følte meg gjennomført verdiløs.

Det var bekmørkt og summen av alle de angstfulle tankene fortalte meg at det var bedre om jeg ikke eksisterte. Ikke for min egen del, men for alle andre. Den eneste verdien jeg selv følte jeg hadde var en enorm belastning for menneskene rundt meg. Heldigvis, med god og uvurderlig hjelp, så slapp de tankene gradvis taket.

«Endre, du må tenke mer på hvordan du selv har det og mindre på hva alle andre måtte tenke om deg.» «Du må bli snillere mot deg selv.» «Bruk mer tid på det som gjør deg godt.»

De tre setningene over var nokså typiske for hva behandlerne fôret den smått skakkjørte skallen min med. Jeg er overbevist om at de har rett og jeg tror det er leveregler som vil hjelpe mange flere enn meg.

Det som er så synd er at det å bruke mer tid på seg selv, noe som er helt nødvendig, også betyr at man kjapt sitter igjen med følelsen av at man er egoistisk, arrogant, ja til og med narsissistisk.

«Skal jeg sitte og bruke mer tid på meg selv samtidig som jeg ser på en verden i krig, barn på flukt, hungersnød i Etiopia og trusler om atomkrig både i øst og i vest?»

«Ja!»

Jeg tror vi tar innover oss så mye ytre påvirkninger at vi mister oss selv langs veien. Vi bruker så mye energi på å få det totale overblikk på alt rundt oss, fra Donald Trump til naboens vaskerutiner, at vi til slutt glemmer hvor vi selv kommer fra, hvor vi selv er og hvor vi skal.

Selvet er ikke lenger noe unikt, men en kaotisk udetonert angstbombe satt sammen av alt som foregår rundt oss.

Tør å bade mer i din egen vulkan og la andre få lov til å gjøre det samme. Ikke press hverandre for hardt. Det presset vi legger på oss selv er mer enn tungt nok.

Slik tror jeg vi kan nærme oss den beste utgaven av oss selv og jeg tror det vil være med på skape en mer harmonisk verden.

Innlegget er hentet fra forfatterens Facebook-side, og gjengitt her med tillatelse.