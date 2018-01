Jahn Otto Johansen til minne

For bare to måneder siden fikk jeg et fint og kjært brev - i posten - fra Jahn Otto Johansen. Nå er han død. Han fikk jo et kraftig forvarsel og var døden nær nylig, som et intervju i Dagbladet i 2017 beskriver.

Vi er mange hundre, for ikke å si tusen, som hadde den glede å bli kjent med Jahn Otto Johansen gjennom hans lange liv og mangfoldige virke. Jeg husker ikke første gang jeg møtte ham i en eller annen pressesammenheng i Oslo. Men jeg husker svært godt den gang vi møttes på flyet til Berlin i julestria for 15 år siden og han sporenstreks inviterte meg på den store middag han var vert for da han hørte hvor jeg skulle.

Hva annet kunne vel stå på menyen enn lutefisk? Et gross tysklandsboende nordmenn møttes på restaurant Jules Vernes på Savignyplatz langt vest i Berlin. Etter endt måltid med taler og sang og spill insisterte Jahn Otto på å ta meg med på et sted hvor man serverte Ratzeputz, en tysk snaps som er kjent for sine gode effekt på magen og for sitt høye alkoholinnhold.

Det første merket jeg ikke så mye til, men det andre derimot. Jahn Otto spanderte, og det var med nød og neppe jeg kom meg tilbake til hotellet langt der borte i gamle Øst-Berlin. Dagen etter så jeg ikke dagslyset.

Dette var jo bare én side av Jahn Otto Johansen, hans kulinariske talent og livsnytelse. Han skreiv et ubegripelig antall bøker om de forskjelligste emner, fra utenrikspolitikk via kunst til sterkt engasjerte innlegg om jødene og romfolket, for å plukke en liten bukett. Jeg hadde den ære å utveksle noen bøker med ham. Og han leste og skreiv fram til siste åndedrett, noe mange på Facebook fikk glede av å lese - og debattere.

I et innlegg om Tysklands utvikling i høst beæret han meg med et resymé av boka "Uro i Euroland" hvor han framhevet "stemmer på venstresida" han satte pris på - som Dag Seierstad og undertegnede, som Jahn Otto langt fra var enig med politisk. Det var i den anledning han sendte brevet til meg, på gammelmåten, med en print av den nevnte artikkelen.

Jeg blir takknemlig ved tanken på en slik varme og menneskelig nærhet i vår digitale og rastløse tid. Jeg takker Jahn Otto Johansen og hans pårørende for å ha kjent denne store journalisten, forfatteren - og medmennesket.

Fædrelandsvennen

Innlegget er skrevet av kristiansanderen Halvor Fjermeros (66), som blant annet jobbet som kulturredaktør og journalist i Klassekampen fra 1986 til 2000.