Det er lov å si nei til Snapchat

Det er med et stort sukk, og et hjerte for alle barn og ungdom, jeg skriver dette til dere. Nå har jeg jobbet noen år i Barnevakten og truffet flere barn og unge som er frustrerte og opplever vanskeligheter på sosiale medier.

Flere av oss som er foreldre og voksne, må ta et enda større ansvar ved å sette gode rammer for barna våre, av kjærlighet. Vi må bry oss om dem og snakke med dem. Barn som har voksne som reflekterer mye med dem, er tryggere på nett enn de som ikke har det. Vi må være forbilder, snakke pent om andre mennesker rundt oss og behandle hverandre med respekt.

Snapchat har aldersgrense 13 år

Så må vi ikke være naive og tro at det er greit å gi barnet tilgang til alle sosiale medier før det er 13 år, fordi vi mener vi har full kontroll. For full kontroll har vi ikke, med mindre vi vil overvåke barna våre. Som, by the way, også har rett på privatliv.

Kanskje føler vi at vi har kontroll, men hva med ansvaret for alle de rundt oss som blir påvirket av våre valg? Hvis du sier til barna dine at det er ok å bruke Snapchat før man er 13 år, da påvirker du samtidig vennene til barna. Du bidrar til å skape et press om å starte tidlig med sosiale medier.

Hva er aldersgrensen? Snapchat skriver: «Tjenestene våre er ikke tiltenkt – og vi retter dem ikke mot – noen under 13 år.» App Store har aldersgrense 12 år for Snapchat. Google Play har ingen aldersgrense for Snapchat, men anbefaler at foreldrene veileder.

Barn kan bli slitne av SoMe-konflikter

«Jeg blir så sliten!» Dette sitatet satte seg i magen på meg, jeg måtte bruke lang tid på å fordøye det. Egentlig er jeg ikke blitt ferdig med det ennå. Blikket som veik unna da barnet satte ord på sine følelser i en time på skolen. Dette var altså ikke en voksen som var sliten av å sette grenser. Dette var et barn på barneskolen som uttrykte sin frustrasjon rundt alle konfliktene i klassen, blant annet på grunn av sosiale medier.

Snapchat er blant de mest populære appene i landet. Når jeg som foredragsholder reiser rundt på skoler, opplever jeg at denne appen skaper mye uro for barn i slutten av barneskolen.

Lærerne ender opp med mindre tid til undervisning fordi de først må rydde opp i Snapchat-diskusjonen, om gårsdagens spilling eller noen bilder som har blitt delt kun for å erte.

Nettbasert kommunikasjon

Sosiale medier er morsomt, om man bruker det på rett måte, men det handler om å være moden nok for å takle den sosiale verden på nett.

På sosiale medier er verden uforutsigbar og vanskelig å tolke. Språket vårt blir minimert. Husk hvor mye av det vi kommuniserer, kommer gjennom kroppslige uttrykk. Ergo skal barn lære seg å tolke hva andre sier gjennom bare ord, uten å kunne lese hva resten av kroppen forteller.

Hvordan skal vi stå til ansvar for hverandre? «Jeg har kanskje sagt noe som ikke var bra, men det var jo bare en spøk», sa et annet barn. Veldig mange distanserer seg fra andre mennesker når det er en skjerm i mellom dem. Det er vanskelig å forstå at vi må ta ansvar for det vi skriver da. Til og med når vi tuller med hverandre, eller sier noe vi ikke mener. Her er voksne alt for dårlige rollemodeller.

Negative meldinger

I Barnevakten hører vi historier om barn som strever med å finne ut av kommunikasjonen på nett. Det handler om misforståelser eller spredning av bilder hvor et barn kommer dårlig ut. Til og med truende meldinger som hadde vært krevende selv for en voksen. Barn kan få et bilde fra noen på Snapchat hvor det står «Du er stygg», eller enda verre: «Kan ikke du bare dø?»

I tillegg er det vanskelig for barn å rapportere til voksne. For om du som voksen ikke vet det, så er det en uskreven regel blant barn og ungdom at man ikke skal ta skjermbilde på Snapchat.

Vanskelig å slutte når man først har begynt

Jeg har snakket med barn på barneskolen som sier at de er slitne av alle konflikter, slitne av konflikter på nett. Disse barna sier også at de kunne tenke seg å kutte ut sosiale medier, på grunn av at det er så komplisert der ute. Det er bare så vanskelig å gjennomføre det i praksis. For hva går man glipp av??

Et barn fortalte at det var vanskelig å gi i fra seg sosiale medier, siden man har grupper med familien også. Så hva gjør man da, som 11-12 åring, når hele det sosiale livet ditt på nett stresser deg og tar bort konsentrasjonen din? Hvis det får deg til å sende bilder du ikke egentlig ønsker, eller sier ting for å være tøff? Hva gjør du da, når det er så vanskelig å gi slipp på det?

Slippes løs blant kommersielle krefter

I sosiale medier har vi i tillegg de kommersielle kreftene med alle influencerne og reklamen. Barn er forbrukere i et marked hvor personopplysningene deres er verdifulle for andre, og hvor algoritmene skreddersyr hva de blir servert. Er det sånn at vi lar barna våre bli del av en utfordrende verden for tidlig når vi lar de få sosiale medier?

Foreldre må kunne si nei

Som foredragsholder snakker jeg ofte om alt det positive ved spill, chatting og apper. Samtidig er det viktig at foreldre er bevisste på barnas alder og modenhet før de sier ok til bestemte apper og kanaler.

Kjære alle foreldre der ute. Vi må si mer nei! Vi må være litt mer kjipe foreldre, samtidig som vi viser barn og ungdom at vi liker dem, ser dem og er der for dem. Når foreldrene setter grenser, betyr ikke det at man skal droppe samtalene med barna.

Og har du sagt ja til sosiale medier, så må du også være klar for ansvaret det medfører for deg som forelder. Da må du være klar til å hjelpe barna dine til å ta smarte valg, og hjelpe dem til å sette grenser for seg selv og andre. Og ikke minst hjelpe dem til å rydde opp når ting er vanskelig.

Vi må allikevel huske dette: Barn som ser at voksne tør å ta noen vanskelige valg, har forbilder som viser at de kan stå opp for det de tror på.

La barn være barn. Hold barna unna fri flyt av sosiale medier før de er modne nok til å takle den uoversiktlige verden på nett.