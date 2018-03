Klare for Jungelboken-premiere

For mange har det blitt tradisjon å se Knuden - Kristiansand kulturskoles musikalforestilling. – Elevene har jobbet hardt de siste ukene med danse- og vokalprøver, men er nå klare til kveldens premiere. Vi håper mange ønsker å komme på forestillingen vår, smiler Diana Spehar Borøy, avdelingsleder for teateravdelingen ved kulturskolen.

Fakta: Jungelboken Musikalen er basert på Rudyard Kiplings bok fra 1984 med samme navn. Forestillingen spilles på Musikkens Hus i Kristiansand fra 19. - 22. mars.

Hun forteller videre at forestillingens premieredag allerede er utsolgt og at det er få billetter igjen på dag to, men at det fortsatt er mulig å få billetter til forestillingene 21. og 22. mars.

Fengende og fargerikt

Jungelboken består av flere sang- og dansenummer og kulturskolens musikalband spiller musikk til handlingen.

Musikalen er basert på Kiplings tidløse historie om Mogwli som blir oppfostret av en ulvefamilie.

– Som Gråbror er det min jobb å holde orden på ulveflokken, sier Jonatan Thommesen (16 år) om rollen sin.

Sammen med sine venner, Baloo og Baghera, prøver Mowgli å finne seg selv.

God generalprøve

Generalprøven på søndag ble godt tatt i mot hos publikum, noe skuespillerne var fornøyde med. Gard Fauchald (18) som spiller bjørnen Baloo sier:

– Hvis en god latter forlenger livet – Da er Jungelboken en ungdomskilde!