Ikke kødd med naturen – hold Norge rent!

Det burde være selvsagt. Drikkebeger, tomflasker, bleier, plastposer, snusbokser og alskens ferdigmatemballasje skal i søppeldunkene. Det burde ikke være nødvendig å true med 10-10.000 dollar i bot, men om det er det som skal til, la det svi! Etter politivedtektene i kommunene er det selvsagt forbudt å forsøple naturen. Brudd på disse bestemmelsene er hjemfallen til straff. Ser vi langs strendene våre, i friområder og parker, og langs gater og streder, er det nok å ta fatt i og alt for mange som slipper unna.

Lørdag stiller over 80.000 frivillige opp for å ta et tak for å få ryddet opp. Strandryddedagen er blitt et begrep, og honnør til Hold Norge Rent-organisasjonen. Veldig bra, å få så mange til å stille opp for å fjerne all søppel og dritt, som de ufattelig mange grisete lovbrytere mot politivedtekter og anstendighet etterlater seg. 1374 tonn med søppel ble det i fjor, og 75 prosent av dette er plast.

Det skulle bare ikke være nødvendig å måtte mønstre over 80.000 mennesker med søppelposer, hansker og energi for å rydde opp. Vi må få has på de som forsøpler. Vi må gjenskape den enkeltes ansvarsfølelse, og det må bli skikkelig flaut å bli tatt for noe så utidig som å slenge fra seg tyggegummi, papir og tomflasker. Da jeg sammen med kamerater i tidlige ungdomsår dro på Interrail rundt i Europa, reagerte vi på hvor mye søppel som fløt langs veier og jernbanespor. Sånn var det ikke hos oss. Jeg er redd for at vi har tilpasset oss en dårlig europeisk standard, eller verre, sakker kraftig akterut i forhold til land som tar slikt på største alvor.

Om det er størrelsen på bøtene i Texas, eller en snikende frykt for at loven håndheves kontant av de lokale sheriffer og bryske State Troopers med revolver i beltet, vet ikke jeg. I alle fall er det påfallende rent i parker, langs veier og strender i den del av verden. Do not litter, er et mantra som suges inn med morsmelken. Ta et hvilket som helst friområde hos oss, som samler ungdom til fest, russen til å rulle, eller myriader av soltilbedere til strandhugg på en smeigedag - etterpå ser det ut som en svinesti.

Kommunen, frivillige, lag og foreninger og de næringsdrivende. Ja, alle andre forventes å ta jobben med å rydde opp. Da må vi ta skippertak. Da trenger vi 80.000 frivillige og flere. Sammen med alle disse burde vi rope høyt- ikke kødd med naturen, hold Norge rent! Til politikere, politi og ordensmakt må vi si- børst støv av politivedtektene, ta fatt, skriv forelegg og gi oss eksempler til skrekk og advarsel.

Til alle andre, kast ikke søppel i naturen, si fra når du ser noen som gjør det. Vi får tåle noen sure kommentarer underveis. Ja, vi må bry oss. Her er jeg ikke redd for å oppfordre til "name and shame". Vi får mye å gjøre, før problemet er løst og all søpla tas med hjem, eller finner veien til ei dertil egnet søppelbøtte. Inntil da - honnør til de 80.000 frivillige og Hold Norge Rent-gjengen.